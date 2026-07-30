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Alarma en Gran Hermano: una participante sufrió un accidente y debió ser hospitalizada

Cinzia Francischiello debió ser trasladada de urgencia. ¿Qué se sabe sobre su estado de salud?

Cinzia Francischiello sufrió una fuerte caída dentro de la casa y debió ser trasladada de urgencia.
Cinzia Francischiello sufrió una fuerte caída dentro de la casa y debió ser trasladada de urgencia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La participante Cinzia Francischiello fue trasladada de urgencia a un hospital tras sufrir una dura caída mientras bailaba en la casa de Gran Hermano.
  • El accidente ocurrió en la habitación de mujeres al perder el equilibrio. Tras su grito de dolor, la transmisión se cortó y se activó el protocolo médico del reality.
  • Aunque circularon imágenes de la jugadora en emergencias, Telefe y Santiago del Moro no informaron sobre su parte médico ni confirmaron su posible retorno al juego.
Resumen generado con IA

Un momento de máxima preocupación se vivió en Gran Hermano luego de que Cinzia Francischiello sufriera una fuerte caída dentro de la casa y debiera ser trasladada de urgencia a un centro médico para recibir atención profesional.

El accidente ocurrió en la habitación de las mujeres, mientras la participante venezolana bailaba junto a Sol Abraham. En medio de la secuencia, Cinzia, que vestía un jogging gris y una campera del mismo color, dio unos pasos hacia atrás, perdió completamente el equilibrio y, aunque intentó sostenerse de una de las camas, terminó cayendo al piso.

El fuerte golpe que obligó a activar el protocolo

El impacto fue tan fuerte que la jugadora lanzó un grito de dolor que llegó a escucharse por encima de la música que sonaba a alto volumen dentro de la casa.

Tras el incidente, la transmisión se interrumpió momentáneamente y, poco después, trascendió que la participante había sido derivada a un centro médico para recibir atención profesional, en el marco del protocolo que aplica el reality ante este tipo de accidentes.

Posteriormente, la cuenta de X (antes Twitter) El Ejército de LAM difundió un video grabado a través de una puerta en el que se observa a Cinzia recostada sobre una camilla en un pasillo de la sala de urgencias.

“Cinzia fuera de Gran Hermano y en el hospital”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Sin información oficial sobre su regreso

Pese a la preocupación que despertó el accidente, hasta el momento ni la cuenta oficial del reality de Telefe en Instagram ni el conductor Santiago del Moro emitieron un comunicado sobre el estado de salud de Cinzia Francischiello o una posible fecha para su regreso a la casa.

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