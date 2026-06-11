LG PlayConexión Play

Mariano Campero: "Hay delegados comunales que viven en mansiones y el pueblo está desprotegido"

En una entrevista en LG Play, el diputado nacional que se sumó al bloque de La Libertad Avanza cuestionó a la dirigencia del PJ tucumano.

Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • El diputado Mariano Campero criticó en Tucumán a la dirigencia del PJ tras denunciarse a la intendenta Raquel Graneros por la compra de una vivienda de 1,2 millones de dólares.
  • La denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Graneros fue presentada por opositores tras detectar la compra de dos terrenos en un country de Yerba Buena.
  • El caso reaviva el debate sobre la corrupción en Tucumán, exponiendo la brecha entre el patrimonio de los funcionarios y la falta de servicios básicos en las comunas del interior.
Resumen generado con IA

El diputado nacional, Mariano Campero, se refirió a la denuncia contra la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, por la adquisición de una vivienda de U$S 1,2 millón. "No es la única,  muchos peronistas que están en el Ejecutivo van a vivir a Yerba Buena; alguito habremos hecho bien para que quieran dejar su ciudad y vayan a vivir en Yerba Buena", afirmó.

El parlamentario dijo que "es muy lamentable, en mi ciudad la peor enfermedad era la corrupción en 2015; nosotros terminamos con la corrupción y se dieron obras de infraestructura de valor agregado que mejoró el valor de los inmuebles de la ciudad; entonces uno encuentra hoy en pueblos muy chiquitos delegados comunales que viven en mansiones compradas tiki-taka y el pueblo está desprotegido, sin agua potable, caminos explotados, llenos de barro, no se puede salir, hay que llamar a tractores para empujar las camionetas", detalló.

Cabe recordar que pidieron que se investigue la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, por la compra de dos terrenos en un country de Yerba Buena. La presentación fue formulada por el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca, Luis Escobar, y el ex candidato a intendente de Alberdi, Luis Augier.

"La gente que vive llevando gente de pueblo en pueblo se queda tirada en el camino, entonces esa problemática que parece muy lejana, es muy cercana y está a 30 o 40 kilómetros e impide el desarrollo de la provincia", concluyó Campero.

Temas TucumánYerba BuenaMariano CamperoRaquel Graneros
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Piden investigar a la intendenta de Graneros por presunto enriquecimiento ilícito

Jaldo habló sobre la denuncia contra Raquel Graneros: “No hay que prejuzgar”

Jaldo habló sobre la denuncia contra Raquel Graneros: “No hay que prejuzgar”

Lo más popular
Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración
1

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: Ahorramos en negro como todos
2

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: "Ahorramos en negro como todos"

Me parece una vergüenza: Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio
3

"Me parece una vergüenza": Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027
4

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa
5

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa

Ranking notas premium
Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027
1

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

La radicalización del peronismo jaldista
2

La radicalización del peronismo jaldista

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo
3

Cambios en el PJ: “Haré hasta lo imposible para mantener la unidad”, declaró Acevedo

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa
4

Caso Vélez: “Sufrimos un daño irreversible que no tiene vuelta atrás”, dijo Sebastián Sosa

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector
5

UNT: suspendieron la Asamblea Universitaria de hoy y reabren el proceso para elegir rector

Más Noticias
Jaldo habló sobre la denuncia contra Raquel Graneros: “No hay que prejuzgar”

Jaldo habló sobre la denuncia contra Raquel Graneros: “No hay que prejuzgar”

Así es la mansión de Gabriel Batistuta: 129 hectáreas, cancha de golf y asador profesional

Así es la mansión de Gabriel Batistuta: 129 hectáreas, cancha de golf y asador profesional

Tarifas de plomería en junio 2026: cuánto cobran por visita, cambio de grifería y otros arreglos

Tarifas de plomería en junio 2026: cuánto cobran por visita, cambio de grifería y otros arreglos

Me parece una vergüenza: Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio

"Me parece una vergüenza": Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre el origen de su patrimonio

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: Ahorramos en negro como todos

Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito: "Ahorramos en negro como todos"

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la ceremonia de inauguración

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Jaldo-Acevedo, la fórmula del PJ para competir en mayo de 2027

Jorge Chehín, apoderado de la UNT: “La cautelar sobre Pagani es provisoria; no está excluido”

Jorge Chehín, apoderado de la UNT: “La cautelar sobre Pagani es provisoria; no está excluido”

Comentarios