Mariano Campero: "Hay delegados comunales que viven en mansiones y el pueblo está desprotegido"
Resumen para apurados
- El diputado Mariano Campero criticó en Tucumán a la dirigencia del PJ tras denunciarse a la intendenta Raquel Graneros por la compra de una vivienda de 1,2 millones de dólares.
- La denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Graneros fue presentada por opositores tras detectar la compra de dos terrenos en un country de Yerba Buena.
- El caso reaviva el debate sobre la corrupción en Tucumán, exponiendo la brecha entre el patrimonio de los funcionarios y la falta de servicios básicos en las comunas del interior.
El diputado nacional, Mariano Campero, se refirió a la denuncia contra la intendenta de Graneros, Raquel Alejandra Graneros, por la adquisición de una vivienda de U$S 1,2 millón. "No es la única, muchos peronistas que están en el Ejecutivo van a vivir a Yerba Buena; alguito habremos hecho bien para que quieran dejar su ciudad y vayan a vivir en Yerba Buena", afirmó.
El parlamentario dijo que "es muy lamentable, en mi ciudad la peor enfermedad era la corrupción en 2015; nosotros terminamos con la corrupción y se dieron obras de infraestructura de valor agregado que mejoró el valor de los inmuebles de la ciudad; entonces uno encuentra hoy en pueblos muy chiquitos delegados comunales que viven en mansiones compradas tiki-taka y el pueblo está desprotegido, sin agua potable, caminos explotados, llenos de barro, no se puede salir, hay que llamar a tractores para empujar las camionetas", detalló.
Cabe recordar que pidieron que se investigue la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito, por la compra de dos terrenos en un country de Yerba Buena. La presentación fue formulada por el legislador Manuel Courel, el concejal de Simoca, Luis Escobar, y el ex candidato a intendente de Alberdi, Luis Augier.
"La gente que vive llevando gente de pueblo en pueblo se queda tirada en el camino, entonces esa problemática que parece muy lejana, es muy cercana y está a 30 o 40 kilómetros e impide el desarrollo de la provincia", concluyó Campero.