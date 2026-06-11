Mariano Campero: "Hay delegados comunales que viven en mansiones y el pueblo está desprotegido"

El parlamentario dijo que "es muy lamentable, en mi ciudad la peor enfermedad era la corrupción en 2015; nosotros terminamos con la corrupción y se dieron obras de infraestructura de valor agregado que mejoró el valor de los inmuebles de la ciudad; entonces uno encuentra hoy en pueblos muy chiquitos delegados comunales que viven en mansiones compradas tiki-taka y el pueblo está desprotegido, sin agua potable, caminos explotados, llenos de barro, no se puede salir, hay que llamar a tractores para empujar las camionetas", detalló.