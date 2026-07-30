Fuerza Republicana se prepara para 2027 y Bussi reclama “una oposición unida en Tucumán”
Resumen para apurados
- De cara a las elecciones de mayo de 2027 en Tucumán, Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) reclamó conformar una oposición unida para derrotar al oficialismo provincial.
- Bussi ofreció resignar su candidatura, pero condicionó el diálogo a que Mariano Campero decline la suya y objetó la residencia de Lisandro Catalán para competir.
- Tras dos décadas de fracasos opositores, el acuerdo busca definir un programa común antes de elegir candidatos para modificar el escenario político tucumano.
Con las elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027 ya fijadas, el escenario político tucumano comenzó a moverse con mayor intensidad. Fuerza Republicana se prepara para disputar el próximo proceso electoral y su principal referente, el legislador Ricardo Bussi, volvió a poner sobre la mesa una vieja aspiración de su espacio: construir una oposición unificada que pueda competir contra el oficialismo provincial.
En LA GACETA, Bussi aseguró que su partido llega a la carrera electoral con una estructura territorial consolidada y destacó que cuenta con referentes “en cada una de las comunas y cada uno de los puntos de la provincia de Tucumán”. “Nos pone en una posición ventajosa respecto de otras agrupaciones políticas”, sostuvo.
Afirmó que Fuerza Republicana está “absolutamente dispuesta a confrontar”, pero consideró que el desafío central de la oposición será superar las diferencias internas y construir un espacio común. “Esperamos que de una vez por todas se unifique la oposición”.
Según Bussi, se trata de una discusión que lleva dos décadas sin encontrar un punto de acuerdo. “Venimos trabajando hace 20 años y nunca lo hemos logrado por cuestiones sectoriales que nada tienen que ver con los intereses de la gente”, cuestionó.
Bussi puso dos condiciones para avanzar
El referente republicano fue más allá y planteó cuáles son, a su entender, los obstáculos que deberían despejarse para sentar a los distintos sectores opositores en una misma mesa. En particular, apuntó contra dos dirigentes que aparecen en el escenario electoral: Mariano Campero y Lisandro Catalán.
Respecto a Campero, Bussi reclamó que decline su candidatura a gobernador. “Eso obstaculiza ir a una mesa de diálogo ya con una postura tomada”, afirmó. Su planteo parte de una premisa: primero debería definirse un proyecto común y después discutir quién será el candidato que lo encabece.
Para Bussi, comenzar una negociación con dirigentes que ya se presentan como aspirantes a la Gobernación dificulta alcanzar un acuerdo.
El segundo cuestionamiento estuvo dirigido a Catalán, a quien Bussi le objetó su eventual candidatura por un supuesto incumplimiento del requisito constitucional de residencia.
“Catalán no reúne las condiciones constitucionales que exige nuestra ley fundamental. Nuestra Constitución dice que tiene que estar dos años de residencia inmediata en la provincia”.
El legislador afirmó que Catalán no reside en Tucumán y señaló que su esposa, sus hijos y su vida familiar se encuentran en Buenos Aires. “Viene todas las semanas, eso no quiere decir que reside en la provincia”, aseguró.
“Nadie puede sentarse a la mesa diciendo ‘yo soy el número uno’”
Bussi también buscó dejar en claro que su reclamo de unidad no está atado a una aspiración personal. De hecho, aseguró que está dispuesto a resignar una eventual candidatura si eso contribuye a concretar un frente opositor amplio.
“Nadie puede sentarse a la mesa diciendo ‘yo soy el número uno’. Así no”, afirmó.
En esa línea, aseguró: “Yo, si esto se pudiera hacer, soy el primero en declinar mis aspiraciones personales. No tengo ningún interés en encabezar un espacio de opositores”.
El legislador sostuvo que su principal objetivo político de cara a 2027 es lograr la unidad. “Quiero protagonizar la ansiada unidad de la oposición”, expresó.
Incluso consideró que alcanzar ese objetivo podría significar el cierre de su trayectoria política. “Con eso ya me sentiría totalmente pagado, si se me permite la expresión, en cuanto al esfuerzo que hice durante todos estos años”, manifestó.
Una oposición que todavía está lejos del acuerdo
El dirigente de Fuerza Republicana reconoció que la construcción de un frente opositor amplio tiene antecedentes poco auspiciosos. Recordó que impulsó conversaciones similares en los procesos electorales que tuvieron como candidatos a José Cano, Silvia Elías de Pérez, Mariano Campero y Roberto Sánchez.
“Tuve malas experiencias en todas esas iniciativas”, admitió.
Consultado sobre cuánto avanzó actualmente la posibilidad de alcanzar un acuerdo opositor, Bussi eligió una calificación intermedia: cinco sobre 10.
“Muchos años fracasando en la gestión. Espero que esta vez se dé”, explicó.
Para el titular de Fuerza Republicana, la discusión no debería comenzar por las candidaturas, sino por la definición de un programa y un mecanismo para elegir posteriormente quién encabezará la propuesta. “Hay que debatir ideas y fijar cuál es el mejor camino para llegar a un proyecto de gobierno y luego dirimir las candidaturas a través del consenso o interna o lo que fuera”, planteó.