Fuerza Republicana se prepara para 2027 y Bussi reclama “una oposición unida en Tucumán”

Con las elecciones provinciales del 9 de mayo de 2027 ya fijadas, el escenario político tucumano comenzó a moverse con mayor intensidad. Fuerza Republicana se prepara para disputar el próximo proceso electoral y su principal referente, el legislador Ricardo Bussi, volvió a poner sobre la mesa una vieja aspiración de su espacio: construir una oposición unificada que pueda competir contra el oficialismo provincial.