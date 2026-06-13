Diálogo: Apronor planteó al Gobierno provincial las inquietudes del sector

Uno de los temas centrales fue la preocupación por las nuevas regulaciones vinculadas al sistema de semillas; en especial, los mecanismos de control de identidad varietal, la incorporación de nuevos puntos de control y las modificaciones impulsadas sobre la Ley de Semillas en línea con UPOV 91. Apronor planteó que cualquier cambio normativo contemple la realidad productiva y resguarde los derechos de los productores, evitando mayores costos y cargas administrativas.