Diálogo: Apronor planteó al Gobierno provincial las inquietudes del sector

Autoridades de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) se reunieron con el secretario de Producción de la provincia, Eduardo Castro, para transmitir las principales inquietudes del sector e intercambiar visiones sobre los desafíos que afronta la producción agrícola local.
Uno de los temas centrales fue la preocupación por las nuevas regulaciones vinculadas al sistema de semillas; en especial, los mecanismos de control de identidad varietal, la incorporación de nuevos puntos de control y las modificaciones impulsadas sobre la Ley de Semillas en línea con UPOV 91. Apronor planteó que cualquier cambio normativo contemple la realidad productiva y resguarde los derechos de los productores, evitando mayores costos y cargas administrativas.
Y propuso impulsar una instancia de diálogo con los legisladores nacionales por Tucumán para exponer la visión del sector sobre las reformas proyectadas y sus posibles efectos.
También se abordó la legislación provincial sobre el uso de drones en actividades agropecuarias. La entidad manifestó su preocupación por las exigencias para obtener habilitaciones y autorizaciones, y solicitó mecanismos más ágiles y accesibles.
Otro eje de la reunión fue el estado de los caminos rurales, cuya deficiente condición incrementa costos logísticos y afecta la competitividad. Apronor reafirmó su compromiso de trabajar junto al Estado para promover políticas que fortalezcan el desarrollo agropecuario de Tucumán y del norte argentino.