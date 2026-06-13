EconomíaRural

Diálogo: Apronor planteó al Gobierno provincial las inquietudes del sector
Diálogo: Apronor planteó al Gobierno provincial las inquietudes del sector
Hace 7 Hs

Autoridades de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) se reunieron con el secretario de Producción de la provincia, Eduardo Castro, para transmitir las principales inquietudes del sector e intercambiar visiones sobre los desafíos que afronta la producción agrícola local.

Uno de los temas centrales fue la preocupación por las nuevas regulaciones vinculadas al sistema de semillas; en especial, los mecanismos de control de identidad varietal, la incorporación de nuevos puntos de control y las modificaciones impulsadas sobre la Ley de Semillas en línea con UPOV 91. Apronor planteó que cualquier cambio normativo contemple la realidad productiva y resguarde los derechos de los productores, evitando mayores costos y cargas administrativas.

Y propuso impulsar una instancia de diálogo con los legisladores nacionales por Tucumán para exponer la visión del sector sobre las reformas proyectadas y sus posibles efectos.

También se abordó la legislación provincial sobre el uso de drones en actividades agropecuarias. La entidad manifestó su preocupación por las exigencias para obtener habilitaciones y autorizaciones, y solicitó mecanismos más ágiles y accesibles.

Otro eje de la reunión fue el estado de los caminos rurales, cuya deficiente condición incrementa costos logísticos y afecta la competitividad. Apronor reafirmó su compromiso de trabajar junto al Estado para promover políticas que fortalezcan el desarrollo agropecuario de Tucumán y del norte argentino.


Temas Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino
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