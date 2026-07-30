Controles migratorios: estas son las nuevas causales de expulsión y rechazo de extranjeros

Residentes: los motivos que pueden causar la expulsión

Uno de los cambios más importantes es que la norma no solo aplica a turistas o recién llegados, sino también a quienes ya viven en el país. Bajo la modificación del artículo 62, el Estado argentino podrá cancelar la residencia (sea temporaria o permanente) si un extranjero incurre en las mismas conductas mencionadas anteriormente.