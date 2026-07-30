Controles migratorios: estas son las nuevas causales de expulsión y rechazo de extranjeros

Resumen para apurados
- El Gobierno de Javier Milei implementó hoy en Argentina nuevos motivos de expulsión y rechazo de extranjeros para resguardar la convivencia y seguridad nacional.
- Mediante la reforma de la Ley de Migraciones, se sancionará el ultraje a símbolos patrios e incitación al odio, distinguiéndolo de la libertad de opinión.
- La norma endurece el control fronterizo y permite revocar residencias vigentes, fijando un nuevo marco de exigencias para la permanencia de extranjeros en el país.
A partir de hoy rigen en Argentina nuevos criterios para la admisión y permanencia de ciudadanos extranjeros. A través de una modificación en la Ley N° 25.871, el Poder Ejecutivo busca regular la convivencia social estableciendo límites estrictos a conductas que considera ofensivas para la identidad y la seguridad nacional. A continuación, los puntos clave para entender qué cambió.
¿Quiénes no podrán ingresar al país?
La reforma del artículo 29 de la Ley de Migraciones añadió nuevas causales para impedir de forma inmediata el ingreso de una persona a territorio argentino. Los controles fronterizos ahora pondrán el foco en:
- Mensajes de odio: personas que hayan difundido, de manera oral o escrita, discursos de odio contra la sociedad argentina.
- Incitar a la violencia: aquellos que promuevan actos violentos contra el pueblo argentino en general o contra ciudadanos específicos por su nacionalidad.
- Ataque a símbolos patrios: quienes hayan realizado o participado en actos de ultraje contra la bandera, el himno o el escudo nacional, o hayan incitado a otros a hacerlo.
Residentes: los motivos que pueden causar la expulsión
Uno de los cambios más importantes es que la norma no solo aplica a turistas o recién llegados, sino también a quienes ya viven en el país. Bajo la modificación del artículo 62, el Estado argentino podrá cancelar la residencia (sea temporaria o permanente) si un extranjero incurre en las mismas conductas mencionadas anteriormente.
Esto implica que cualquier extranjero residente que participe en actos de ultraje a símbolos patrios o que promueva mensajes de odio y violencia por motivos de nacionalidad, queda sujeto a un proceso de revocación de su estatus migratorio y posterior expulsión.
Libertad de expresión: qué está permitido y qué no
Para evitar arbitrariedades, el DNU establece una distinción clara entre lo que es un delito migratorio y lo que es un derecho constitucional. Según el texto oficial, no serán motivo de sanción:
1- El disenso ideológico: tener una postura política contraria al gobierno de turno.
2- La crítica política y ciudadana: las opiniones críticas sobre el funcionamiento del Estado o la sociedad, siempre que se realicen dentro de los canales democráticos.
3- La actividad académica: el debate de ideas en ámbitos universitarios o de investigación.
La norma persigue la "incitación directa a la violencia y el odio nacional", pero garantiza que el ejercicio legítimo de la libertad de expresión sigue protegido para todos los habitantes, sin importar su origen.