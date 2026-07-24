Mansilla, al frente del PE, se reunió con Monteros: los temas que trataron

Monteros indicó que durante la reunión con Mansilla realizaron un seguimiento integral de las acciones que el Gobierno provincial lleva adelante en todo el territorio. “Estuvimos evaluando el día a día de la gestión. Eso significa analizar todo lo que venimos realizando en los municipios y las comunas. También evaluamos el trabajo que se hizo en las escuelas durante este receso escolar invernal. Se colaboró desde los municipios y las comunas para acondicionar los establecimientos y que estén todos listos para el reinicio del ciclo lectivo el próximo lunes”, aseveró.