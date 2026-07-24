Política

Mansilla, al frente del PE, se reunió con Monteros: los temas que trataron

Jaldo se encuentra en Buenos Aires en misión oficial; el legislador Salomón asumió de manera temporal la presidencia de la Cámara.

EN CASA DE GOBIERNO. Mansilla estuvo junto con el ministro Monteros.
EN CASA DE GOBIERNO. Mansilla estuvo junto con el ministro Monteros.
Hace 3 Hs

Entre misiones oficiales y salidas por el receso invernal, se activó el orden de sucesión en la Provincia con corrimientos en la conducción de dos de los tres poderes del Estado.

El presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, quedó al frente del Poder Ejecutivo (PE) debido al viaje del gobernador Osvaldo Jaldo a Buenos Aires, donde mantiene reuniones de trabajo. A la vez, el vicegobernador Miguel Acevedo hizo uso de unos días de licencia hasta la semana próxima (el martes está convocada una reunión de Labor Parlamentaria, y el jueves se celebraría una sesión), por lo que el vicepresidente primero del cuerpo colegiado, Aldo Salomón, quedó transitoriamente a cargo del edificio de calle Muñecas al 900.

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Mansilla, durante su jornada en la Casa de Gobierno, recibió a uno de los funcionarios más cercanos al tranqueño, el ministro del Interior Darío Monteros. Así, los referentes peronistas de las secciones Oeste y Este, respectivamente, mantuvieron un mano a mano en el despacho principal.

“El gobernador Jaldo está por razones de agenda en Buenos Aires. Así que mantuvimos reuniones con algunos ministros siguiendo su línea de trabajo”, señaló Mansilla a la prensa.

Detalló que para el miércoles estaban previstas algunas salidas -entre ellas, al inicio de las obras en la Terminal de Ómnibus-, aunque se suspendieron los recorridos por el clima. “Cuando vuelva el gobernador y el tiempo acompañe, estaremos cumpliendo con esas actividades”, adelantó.

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Monteros indicó que durante la reunión con Mansilla realizaron un seguimiento integral de las acciones que el Gobierno provincial lleva adelante en todo el territorio. “Estuvimos evaluando el día a día de la gestión. Eso significa analizar todo lo que venimos realizando en los municipios y las comunas. También evaluamos el trabajo que se hizo en las escuelas durante este receso escolar invernal. Se colaboró desde los municipios y las comunas para acondicionar los establecimientos y que estén todos listos para el reinicio del ciclo lectivo el próximo lunes”, aseveró.

Sergio Mansilla, a cargo de la Gobernación; y Alfredo Toscano como "vice"

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Proyectos de infraestructura

El bandeño también señaló que repasaron el estado de los proyectos de infraestructura que ejecuta la Provincia. “Evaluamos el avance de la nueva terminal de ómnibus y también la repavimentación de la ruta que une Santa Rosa de Leales con Río Colorado, conectando las rutas provinciales 306 y 157”, expresó el ministro del Interior. Y agregó: “seguimos trabajando para garantizar servicios, infraestructura y el normal desarrollo de las actividades en toda la provincia, como nos pide el gobernador”.

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