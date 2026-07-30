La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente
Se difundió la última fotografía tomada desde el helicóptero Bell 412EP antes del accidente en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan. La aeronave se estrelló mientras trasladaba a personal que participaría de una capacitación y murieron siete personas.
Resumen para apurados
- Siete personas fallecieron al estrellarse un helicóptero en el Parque Ischigualasto, San Juan, mientras viajaban a una capacitación sobre manejo del fuego.
- Minutos antes del impacto, el subjefe policial Germán Videla tomó la última foto del vuelo. La complejidad del terreno dificultó el hallazgo de la nave accidentada.
- Las autoridades iniciaron investigaciones para determinar las causas de la tragedia, mientras la imagen difundida se convirtió en una pieza clave de la pericia.
Una fotografía captada desde el interior del helicóptero Bell 412EP minutos antes de que se estrellara en el Parque Provincial Ischigualasto se convirtió en una de las últimas evidencias del vuelo que terminó en tragedia en San Juan. La imagen comenzó a circular este miércoles y muestra parte del recorrido de la aeronave sobre la zona de Valle Fértil, poco antes de que se perdiera todo contacto.
Según trascendió, la fotografía fue enviada por el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan, a un periodista local minutos antes del siniestro. El registro fue difundido por el periodista sanjuanino Mauricio Dávila y se transformó en el último testimonio visual del trayecto que realizaba la aeronave.
En la imagen se observa al helicóptero sobrevolando un sector de Valle Fértil, un área de difícil acceso que complicó las tareas de búsqueda y rescate. Las autoridades señalaron que la complejidad del terreno demoró la localización de los restos de la aeronave.
Cómo ocurrió el accidente del helicóptero en San Juan
El Bell 412EP había despegado desde la ciudad de San Juan con destino a Valle Fértil para trasladar a personal que participaría de una capacitación relacionada con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El vuelo había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y formaba parte de un operativo nacional vinculado a la prevención y combate de incendios forestales.
De acuerdo con información oficial, el último contacto con la aeronave se registró a las 10:26. Horas más tarde, otro helicóptero que sobrevolaba la zona detectó los restos y dio aviso a las autoridades, lo que permitió activar el operativo de rescate.
Tras perderse la comunicación y confirmarse que la aeronave no había llegado a destino, se puso en marcha el protocolo de emergencia. Los equipos de rescate avanzaron por caminos de difícil acceso hasta donde fue posible con vehículos y luego continuaron el recorrido en cuatriciclos y a pie debido a las características del terreno.
El director del Parque Provincial Ischigualasto, Juan Pablo Teja Godoy, explicó que el lugar del impacto se encuentra en una zona de muy difícil acceso, a unos ocho kilómetros del Circuito Los Arrieros, en dirección a la Quebrada de la Chilca. Como consecuencia del operativo, el parque permaneció cerrado durante toda la jornada y suspendió sus actividades.
Quiénes son las víctimas del accidente
Una vez concluido el operativo, el Ministerio de Seguridad de San Juan confirmó la identidad de las siete personas fallecidas en el accidente. Entre ellas se encuentran el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos; Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Aimeta y Rodrigo Aimeta.
La investigación buscará determinar las causas que provocaron el accidente de la aeronave mientras cumplía una misión vinculada a tareas de capacitación para el manejo de incendios forestales.