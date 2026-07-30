La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

Una fotografía captada desde el interior del helicóptero Bell 412EP minutos antes de que se estrellara en el Parque Provincial Ischigualasto se convirtió en una de las últimas evidencias del vuelo que terminó en tragedia en San Juan. La imagen comenzó a circular este miércoles y muestra parte del recorrido de la aeronave sobre la zona de Valle Fértil, poco antes de que se perdiera todo contacto.