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Accidente de helicóptero en San Juan: el dramático relato del hermano de una de las víctimas

Nelson Heredia contó que el celular de su hermano, Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan, seguía recibiendo mensajes después de perderse el contacto con la aeronave. Ese detalle alimentó durante varias horas la esperanza de que hubiera sobrevivientes.

Carlos Heredia era director de Protección Civil de San Juan.
Carlos Heredia era director de Protección Civil de San Juan.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Siete personas, incluido el director de Protección Civil, murieron tras estrellarse un helicóptero durante una capacitación contra incendios forestales en San Juan.
  • Tras perder comunicación a las 10:30, el celular de una víctima continuaba recibiendo mensajes, alimentando la esperanza familiar hasta la confirmación de la tragedia.
  • El gobernador Marcelo Orrego confirmó el fatal desenlace, generando conmoción nacional y abriendo investigaciones sobre la seguridad en entrenamientos oficiales.
Resumen generado con IA

La tragedia del helicóptero que participaba de una capacitación para el combate de incendios forestales en San Juan generó conmoción en todo el país. Mientras se desarrollaba el operativo para localizar la aeronave, los familiares de las víctimas se aferraban a cualquier indicio que permitiera imaginar un desenlace diferente.

Uno de ellos fue Nelson Heredia, hermano de Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan, quien reveló que el teléfono del funcionario seguía recibiendo mensajes pese a que la comunicación con el helicóptero se había perdido. Ese dato mantuvo viva la esperanza de encontrar sobrevivientes durante varias horas.

"Yo le envié unos mensajes y los recibía; no los leía, obviamente, pero marcaba las dos rayitas", relató Nelson Heredia en diálogo con el medio sanjuanino Diario Huarpe.

Quiénes eran las siete personas que murieron en el accidente del helicóptero en San Juan

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Según explicó, ese detalle hizo pensar a la familia que el celular podía permanecer intacto y que los ocupantes tal vez continuaban con vida mientras aguardaban ser rescatados.

El hombre recordó además que el último contacto con su hermano ocurrió a las 9.10, cuando Carlos Heredia le avisó que partía para participar de las maniobras previstas dentro de la capacitación. Sin embargo, cerca de las 10.30 se perdió toda comunicación con el helicóptero, aunque el teléfono continuó recibiendo mensajes durante un tiempo más.

Cómo avanzó la búsqueda del helicóptero

Nelson Heredia también contó que otra aeronave había logrado ubicar el lugar donde se encontraba el helicóptero accidentado y que, de acuerdo con la información preliminar que recibían en ese momento, no existían señales visibles de incendio.

Tragedia en San Juan: un helicóptero que iba a combatir incendios se estrelló y murieron sus siete ocupantes

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Ese elemento reforzó las expectativas de la familia y de quienes seguían de cerca el operativo, ya que mantenían la esperanza de un rescate exitoso.

Sin embargo, con el paso de las horas, los equipos de emergencia lograron acceder a la zona del impacto y las autoridades confirmaron el peor desenlace.

Finalmente, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, informó oficialmente la muerte de los siete ocupantes que participaban de la capacitación para el manejo de incendios forestales.

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