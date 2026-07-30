De galán de telenovelas a constructor: la nueva vida de Sebastián Estevanez y el famoso al que ayudó a construir su casa
Lejos de los estudios de televisión, Sebastián Estevanez hoy trabaja en el rubro de la construcción. El actor contó cómo comenzó esta nueva etapa, cuál fue su participación en la casa de Marley y por qué aún sueña con el regreso de Dulce amor.
Resumen para apurados
- El actor Sebastián Estevanez se alejó de la televisión argentina para dedicarse a la gestión y remodelación de casas, un viejo anhelo que convirtió en su profesión.
- Su vínculo con el rubro inició al refaccionar la casa de su madre. Hoy coordina equipos de obra, tarea en la que asesoró a figuras del espectáculo como Marley.
- Aunque prioriza su nuevo rol empresarial, el actor no descarta regresar a la pantalla únicamente para una adaptación en serie o versión teatral de "Dulce amor".
Durante años, Sebastián Estevanez fue uno de los rostros más reconocidos de la televisión argentina gracias a su participación en exitosas ficciones. Sin embargo, el actor decidió alejarse de los sets de grabación para dedicarse de lleno a una actividad que, según contó, siempre fue uno de sus grandes sueños: la construcción y remodelación de viviendas.
A los 55 años, el protagonista de recordadas novelas como Dulce amor trabaja coordinando proyectos de reformas, una tarea que lo mantiene en contacto con arquitectos, ingenieros, albañiles, electricistas y plomeros. Incluso reveló que colaboró con Alejandro Wiebe, más conocido como Marley, durante la construcción de su casa.
En una entrevista con el programa Todo pasa, de Urbana Play, Estevanez explicó que su función no consiste en realizar los trabajos de obra, sino en organizar los equipos y coordinar cada etapa del proyecto. "Es una especie de producción general", definió sobre su nuevo rol.
El negocio que siempre apasionó a Sebastián Estevanez
Aunque muchos se sorprendieron con este cambio de rumbo, el actor aseguró que su vínculo con el mundo inmobiliario comenzó hace muchos años. En una entrevista concedida a la revista ¡Hola! Argentina en 2025 recordó que su primera experiencia fue la remodelación de una vivienda que compró para su madre, tras la separación de sus padres.
Más adelante continuó comprando, refaccionando y vendiendo propiedades, mientras desarrollaba en paralelo su carrera artística. Con el paso del tiempo, también empezó a asesorar a amigos en sus obras y terminó convirtiendo esa pasión en su principal actividad.
Actualmente se ocupa de coordinar proveedores, recomendar profesionales y organizar los equipos de trabajo necesarios para cada proyecto. Según explicó, muchas personas incluso lo consultan para conseguir contactos de confianza para distintas tareas de construcción y mantenimiento.
¿Volverá a actuar?
Si bien reconoció que extraña mucho la actuación, considera que combinar ambos trabajos sería muy difícil por la dedicación que exige cada uno.
No obstante, dejó abierta la posibilidad de regresar a la pantalla por un proyecto muy especial: una nueva versión de Dulce amor. Según contó, existieron conversaciones para concretar el regreso de la ficción, con la idea de adaptarla al formato de serie e incluso complementarla con una propuesta teatral.
El actor aseguró que aceptaría participar principalmente por el cariño que siente por ese proyecto y por el público que acompañó la novela durante su emisión, más que por una cuestión económica.