Tomás Etcheverry avanzó a las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel y enfrentará a Alexander Bublik

Resumen para apurados
- Tomás Etcheverry derrotó al peruano Ignacio Buse por 6-2 y 7-5 en Austria y avanzó a las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel tras un sólido desempeño.
- El argentino remontó un 2-5 en el segundo parcial para alcanzar su décima semifinal ATP, en una jornada donde Sebastián Báez y Mariano Navone quedaron eliminados.
- El tenista platense enfrentará el viernes al kazajo Alexander Bublik, máximo favorito del torneo, en busca de una nueva final para consolidar su gran momento en el circuito.
Tomás Etcheverry continúa atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. El tenista argentino, ubicado en el puesto 31 del ranking mundial, derrotó al peruano Ignacio Buse (35°) y se clasificó a las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel, que se disputa sobre polvo de ladrillo en Austria.
El platense se impuso en sets corridos por 6-2 y 7-5, luego de una hora y 43 minutos de juego. Aunque dominó con claridad durante buena parte del encuentro, debió reaccionar en el segundo parcial para evitar que la definición se extendiera a un tercer set.
Etcheverry tuvo un comienzo contundente. Se mostró muy sólido con su servicio, ganó el 92% de los puntos disputados con el primer saque y ejerció una presión constante sobre el servicio de su rival. El argentino generó siete oportunidades de quiebre y aprovechó dos para quedarse con el primer set por 6-2.
El desarrollo cambió durante el segundo parcial. Buse elevó su nivel, logró quebrar el saque del argentino y se adelantó 5-2, quedando muy cerca de forzar un set decisivo. Sin embargo, Etcheverry reaccionó a tiempo y exhibió una gran fortaleza mental.
El número 31 del mundo recuperó el quiebre, volvió a dominar los intercambios desde el fondo de la cancha y encadenó cinco juegos consecutivos. De esa manera, dio vuelta el marcador y selló el triunfo con un 7-5 que aseguró su clasificación entre los cuatro mejores del certamen austríaco.
Â¡ETCHEVERRY ES SEMIFINALISTA!— IlusiÃ³n Albiceleste (@albicelesteilu) July 23, 2026
TomÃ¡s Etcheverry ð¦ð· (#31) ganÃ³ cinco games al hilo y derrotÃ³ a Buse ðµðª (#35) por 6-2 y 7-5 para meterse entre los cuatro mejores del ATP de KitzbÃ¼hel.
â 10Â° semifinal de @atptour en su carrera, tercera en 2026. pic.twitter.com/GDmuk7aVeG
La décima semifinal de su carrera
Con esta victoria, Etcheverry alcanzó la décima semifinal de su trayectoria en el circuito ATP. En sus nueve apariciones anteriores en esta instancia consiguió cuatro triunfos y sufrió cinco derrotas.
Además, será su tercera semifinal durante la temporada 2026. Anteriormente había llegado a esta ronda en Buenos Aires y en Río de Janeiro, torneo en el que logró el primer título ATP de su carrera después de derrotar en la final al chileno Alejandro Tabilo.
Su próximo desafío será de máxima exigencia. El argentino enfrentará al kazajo Alexander Bublik, número 11 del mundo, máximo favorito y campeón defensor del torneo. Bublik consiguió su clasificación luego de superar al eslovaco Alex Molcan.
El encuentro está programado para este viernes, desde las 9 de Argentina. Existe un solo antecedente entre ambos jugadores: se enfrentaron durante el Australian Open 2026 y la victoria quedó en manos del kazajo.
Báez y Navone quedaron eliminados
La jornada no fue completamente positiva para el tenis argentino en Kitzbühel. Sebastián Báez y Mariano Navone quedaron eliminados en los cuartos de final.
Báez, ubicado en el puesto 56 del ranking, perdió frente al alemán Yannick Hanfmann por 6-3 y 6-1. Navone, por su parte, cayó ante el francés Quentin Halys por 7-5 y 6-3.
La presencia argentina en el circuito continuará también en Portugal. Román Burruchaga, número 60 del mundo, disputará este viernes desde las 13 los cuartos de final del ATP 250 de Estoril frente al belga Alexander Block.