Arriazu, sobre la transformación estructural de la economía: “Se van a generar bolsones de desempleo”

El economista Ricardo Arriazu insistió con que la transformación estructural de la economía generará ganadores y perdedores, y esa polarización tendrá un correlato territorial que impactará de lleno sobre el empleo y los ingresos en algunas de las regiones más pobladas del país.
Durante el Webinar de BlackTORO, el ex director del FMI explicó que la apertura comercial va a debilitar a sectores industriales concentrados históricamente en el Gran Buenos Aires, mientras otras actividades, vinculadas a los recursos naturales, ganarán participación.
El economista advirtió que ese desplazamiento productivo no se traduce de manera automática en un desplazamiento de personas. “La gente no se mueve”, señaló, y agregó que “tarda mucho en moverse, lo cual te plantea un desafío”. Esa inercia demográfica es, para Arriazu, el corazón del problema. El economista recordó que ya había planteado esta hipótesis hace un año y la mantiene vigente. “Esto va a generar bolsones de descontento, bolsones de desempleo y de pobreza, justo en la zona políticamente más intensa”, dijo. Según explicó, se trata de un fenómeno que requiere estudio y una respuesta de política pública, no una resolución espontánea. “Hay que pensar cómo se resuelve el problema. Hay que pensarlo”, planteó.
Más allá de ese diagnóstico, Arriazu ubicó al equilibrio fiscal como el elemento que distingue al proceso económico actual de los intentos de estabilización anteriores. Consultado sobre por qué esta vez el rumbo podría ser distinto, fue categórico: “No tengo la menor idea. Lo único que es distinto es que hemos eliminado el déficit fiscal”.
Los dólares
Sobre las perspectivas de crecimiento para este año, Arriazu ubicó al Producto Bruto Interno en torno al 3,5%, en base al arrastre estadístico, la mejora de la cosecha y el aumento en la producción de hidrocarburos. Aclaró, de todas formas, que el ritmo final dependerá de cuántos dólares compren los argentinos en los próximos meses, ya que una mayor demanda de divisas le resta impulso a la actividad interna.