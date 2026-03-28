Ricardo Arriazu plantea tres escenarios para el desafío de crecer

La clave

Durante el almuerzo, Arriazu ha dejado en claro que lo bueno o lo malo que transite la economía durante este año pasa por la inflación y por el comportamiento del dólar. Como en cada una de sus charlas, el conferencista señaló que la confianza es clave. Y esto arranca por la misma comunidad que, a su criterio, debe comprender que no le hace bien al país stockearse de dólares, sino que debe apelar a los depósitos, con el fin de regenerar el círculo financiero virtuoso que lleva al impulso del crédito. “Si no se activa el crédito, la situación no se modificar”, resaltó. En este aspecto, remarcó que la contribución que puede hacer el Gobierno para restituir confianza puede pasar por una mejora en las tasas de interés, con el fin de que la sociedad se mantenga en pesos. En la actualidad, ilustró, aquellas tasas son negativas porque están por debajo de la inflación (entre 30 a 32% contra un IPC del 33% al 35% interanual).