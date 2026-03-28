Ricardo Arriazu plantea tres escenarios para el desafío de crecer
Tras el diagnóstico de Arriazu, los empresarios plantearon sus inquietudes. El economista cree que a Tucumán se le presentan nuevos desafíos y sugirió adoptar medidas que tiendan a sostener la actividad en un marco de transformaciones El consultor indicó que es imprescindible mejorar las tasas para que la sociedad se quede en pesos y no apele al dólar. Una buena señal para la construcción y para las producciones tradicionales de la provincia. La logística y los servicios.
Hay tres escenarios que el sector privado debe tomar en cuenta: la coyuntura, que amerita la acción para afrontar los desafíos de este año para surfear la transformación; el largo plazo, que invita a la reflexión acerca de la posición que adoptará cada empresa con un crecimiento que no necesariamente pasa por Tucumán, y el larguísimo plazo, tal como el economista Ricardo Arriazu definió a los desafíos que impone la economía del Conocimiento y la Inteligencia Artificial. Esta fue una de las reflexiones que dejó el almuerzo ofrecido ayer en LA GACETA al que asistieron los miembros del Consejo de Fundación del Tucumán.
Los empresarios llegaron al encuentro con inquietudes tras haber escuchado, un día antes, a Arriazu, que había planteado que el crecimiento económico que se viene no beneficia a Tucumán, aunque recalcó que abre oportunidades en tanto y en cuanto se entienda que la provincia puede ofrecer servicios y logísticas a otros distritos que sí pueden desarrollar, por caso, la minería. En ese sentido, trazó una ideología con la economía del Virreinato del Río de la Plata en la que Tucumán fue estratégico para la comercialización con Potosí.
Durante el encuentro, el presidente del directorio de LA GACETA SA, Daniel Dessein, dio la bienvenida a los invitados, en compañía de Federico van Mameren, secretario general de Redacción, y de Julieta Asaf, Gerenta de Planificación y Control de la empresa. Entre los asistentes figuran Freddy Bercovich (Grupo Bercovich), Mariano Bernardínez (BP), Santiago Blaquier (Ingenios de Tucumán SA), Juan José y Sebastián Budeguer (Grupo Budeguer), Matías Mahtuk (Yuhmak), Mariano Dagum (MGM y asociados), Juan José Di Bacco (Holcim), Virgina García Zavalía (Zofingen), Regina Martínez Riekes (Amauta), Paula Olarte (CCC), Raúl Prado (Santiago Kohn SA), Virgilio Raiden (Globup), Rubén Rojkés (Avanco), Ernesto San Miguel y José Ceballos (EDET), así como los empresarios Bernardo Racedo Aragón y Álvaro Rosso, y Alberto Núñez, director ejecutivo de la Fundación del Tucumán.
La clave
Durante el almuerzo, Arriazu ha dejado en claro que lo bueno o lo malo que transite la economía durante este año pasa por la inflación y por el comportamiento del dólar. Como en cada una de sus charlas, el conferencista señaló que la confianza es clave. Y esto arranca por la misma comunidad que, a su criterio, debe comprender que no le hace bien al país stockearse de dólares, sino que debe apelar a los depósitos, con el fin de regenerar el círculo financiero virtuoso que lleva al impulso del crédito. “Si no se activa el crédito, la situación no se modificar”, resaltó. En este aspecto, remarcó que la contribución que puede hacer el Gobierno para restituir confianza puede pasar por una mejora en las tasas de interés, con el fin de que la sociedad se mantenga en pesos. En la actualidad, ilustró, aquellas tasas son negativas porque están por debajo de la inflación (entre 30 a 32% contra un IPC del 33% al 35% interanual).
Respecto del comportamiento inflacionario, el consultor señaló que el ministro de Economía, Luis Caputo, está trabajando en herramientas que tiendan a desacelerarla.
Entre los asistentes, el comentario de mayor consenso fue la intervención de Blaquier, que interrogó a Arriazu acerca de cuáles pueden ser las estrategias para ocuparse, más que para preocuparse por los desafíos que se vienen.
Hay tres escenarios que el sector privado debe tomar en cuenta: la coyuntura, que amerita la acción para afrontar los desafíos de este año para surfear la transformación; el largo plazo, que invita a la reflexión acerca de la posición que adoptará cada empresa con un crecimiento que no necesariamente pasa por Tucumán, y el larguísimo plazo, tal como el economista Ricardo Arriazu definió a los desafíos que impone la economía del Conocimiento y la Inteligencia Artificial. Esta fue una de las reflexiones que dejó el almuerzo ofrecido ayer en LA GACETA al que asistieron los miembros del Consejo de Fundación del Tucumán.
Entre las probables oportunidades, el economista mencionó la posibilidad de que esta temporada sea buena para el sector azucarero, tanto en materia prima como en la mezcla que, según su parecer, puede también resultar beneficiosa a la política nacional, que podrá destinar más petróleo para la exportación. Lo mismo para el citrus que puede tener un espaldarazo desde los Estados Unidos.
A los constructores, en tanto, les dio una señal positiva: consideró que se observará un repunte de la actividad desde mediados de año.
Premio LA GACETA: Arriazu recibió una mención por su aporte para transformar la realidad argentina
Ricardo Arriazu recibió el Premio LA GACETA por su aporte para interpretar, anticipar y transformar la realidad argentina. El economista es la segunda personalidad que recibe esta mención; antes lo hizo el politólogo e historiador Natalio Botana. Asimismo, cada invitado se llevó una copia fiel en papel de la obra “El gorro de diario”, de Antonio Berni, que forma parte de la colección LA GACETA. Se trata de una composición de dibujo al pastel y collage. El personaje representado es Juanito Laguna, el gran protagonista, junto a Juanita Montiel, del imaginario de Berni.