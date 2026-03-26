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“¿Estancamiento o recuperación? Reviví la conferencia de Ricardo Arriazu en Tucumán

El economista se presentó en Alterview Eventos.

Hace 1 Hs

“¿Estancamiento o recuperación? La importancia de la confianza”. Es el tema central de la conferencia que en Alterview Eventos (avenida Perón 2.300, Yerba Buena) brindó Ricardo Arriazu, presidente del Estudio Ricardo Arriazu y Asociados. La conferencia y cóctel de networking fue organizado por Fundación del Tucumán. 

De vasta trayectoria internacional, Arriazu fue distinguido por la Fundación Estirpe, por la Fundación del Tucumán y por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán por su carrera profesional. 

Además, fue nombrado Profesor Emérito por la Universidad Católica Argentina y Doctor honoris causa por la Universidad Argentina de la Empresa. Estudió economía en las Universidades de Tucumán y Cuyo y en la Universidad de Minnesota. Es profesor de Macroeconomía y de Teoría Monetaria en la UCA. 

Disertó en numerosos países del mundo y prestigiosas universidades tales como Harvard, Chicago, John Hopkins, Bocconi, etc. Ha sido asesor de empresas y gobiernos en varios países. Representó a la Argentina y otros países latinoamericanos en el Directorio del FMI, en el “Comité para la Reforma del Sistema Monetario Internacional”, en el “Comité de Desarrollo”, en el “Grupo de los 24”.

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