“¿Estancamiento o recuperación? Reviví la conferencia de Ricardo Arriazu en Tucumán

Disertó en numerosos países del mundo y prestigiosas universidades tales como Harvard, Chicago, John Hopkins, Bocconi, etc. Ha sido asesor de empresas y gobiernos en varios países. Representó a la Argentina y otros países latinoamericanos en el Directorio del FMI, en el “Comité para la Reforma del Sistema Monetario Internacional”, en el “Comité de Desarrollo”, en el “Grupo de los 24”.