Beto Casella se despide de Bendita y El Nueve: "El programa debería irse conmigo"

El conductor Beto Casella se despide de El Nueve tras dos décadas al frente de Bendita, el ciclo que condujo durante veinte años. Esta salida, calificada como el “divorcio” televisivo menos esperado, finaliza un ciclo que se transformó en un clásico de la televisión argentina. "Sí, así lo decidimos. Me despido, más o menos, el 19 de diciembre de esa pantalla", dijo Casella en una entrevista con La Nación.
El pase del presentador a otro canal fue objeto de rumores durante varios meses, pero ahora se confirma su traslado a otra señal. A partir de mediados de febrero del próximo año, el periodista asumirá la conducción de un programa similar en América. Casella se prepara para lanzar un ciclo con otro formato, aunque parecido al original, y contará con un panel de colaboradores que lo acompañará en esta nueva etapa.
Las razones detrás de la ruptura entre Beto Casella y El Nueve
La ruptura definitiva con El Nueve se precipitó debido al creciente malestar del conductor, quien sintió una "falta de apoyo y recursos de las autoridades de la emisora". La tensa situación se agravó en julio pasado, cuando el propio Casella se ausentó del estudio antes de finalizar la transmisión y la protesta masiva dejó el "estudio vacío". El periodista tenía un contrato vigente con el canal hasta diciembre de 2027, sin embargo: "Ahora, las cartas ya están echadas y el vínculo con El Nueve, roto".
A pesar de la decisión de mudarse, el conductor explicó que no tiene espacio para sentimentalismos debido al esfuerzo logístico, indicando que "Es tanto el trabajo que conlleva trasladar a gran parte del panel que no hay espacio para sentimentalismos". Casella detalló que evalúa la situación de cada colaborador y trabajadora para ver "si puede haber algún tipo de mejora económica en el pase". Respecto a la marca Bendita, el presentador mencionó que, si se marchaba: "Si me voy, yo creo que el programa debería irse conmigo porque lo hice yo y estoy desde el primer día, pero si quieren quedarse con la marca, bueno, será una decisión del canal".
El futuro de Beto Casella
El nuevo desafío del comunicador debutará en América, tentativamente, a las 22:00 horas. El formato del ciclo se parecerá a Bendita, pero Casella adelantó que incluirá algunas variaciones y presentará un panel renovado. El conductor desmintió el nombre que circulaba en los medios, explicando que el show "no se va a llamar Bendito tú eres, no sé de dónde salió eso pero descártenlo". Casella comentó que, durante el verano, terminará de definir quién lo acompaña a esta "aventura", como la llama.
Mientras Casella define los detalles de su proyecto, el histórico ciclo Bendita continuará en Canal Nueve. La figura clave Edith Hermida quedará al frente del programa, tal como lo hace regularmente durante los recesos del conductor principal. Hermida comentó que su conducción en diciembre y enero "no deja de ser como todos los años, desde hace 19 años", y confirmó: "Lo que sí puedo contar es que yo me quedo en El Nueve”. Otros panelistas como Daniel Gómez Rinaldi, Aníbal Pachano, Guillermo Barrios y Evelyn Von Brocke podrían acompañarla en la temporada de 2026, según información extraoficial.