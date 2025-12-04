Beto Casella se despide de Bendita y El Nueve: "El programa debería irse conmigo"

A pesar de la decisión de mudarse, el conductor explicó que no tiene espacio para sentimentalismos debido al esfuerzo logístico, indicando que "Es tanto el trabajo que conlleva trasladar a gran parte del panel que no hay espacio para sentimentalismos". Casella detalló que evalúa la situación de cada colaborador y trabajadora para ver "si puede haber algún tipo de mejora económica en el pase". Respecto a la marca Bendita, el presentador mencionó que, si se marchaba: "Si me voy, yo creo que el programa debería irse conmigo porque lo hice yo y estoy desde el primer día, pero si quieren quedarse con la marca, bueno, será una decisión del canal".