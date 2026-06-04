Se confirmó quién reemplazará a Edith Hermida en la conducción de Bendita TV

"Hice un posteo porque hicieron una bajada que no corresponde, porque dijeron que dije algo del caso de Agostina y dijeron cualquier pavada", reveló Robertito Funes Ugarte y agregó sobre Montserrat Brizuela: "Que su bandera del feminismo sabes donde se la meta ¿no? Que aprenda a escuchar lo que uno dice, porque no dije eso. En el móvil de Córdoba dijeron que Agostina usaba las redes sociales, yo solamente lo repetí, y esta me mandó a que vaya a hacer móviles de un pancho".