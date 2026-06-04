Se confirmó quién reemplazará a Edith Hermida en la conducción de Bendita TV

Resumen para apurados
- Rocío Marengo reemplazará a Edith Hermida en la conducción de Bendita TV (Canal 9, Argentina) durante sus vacaciones, según se anunció este jueves 4 de junio.
- El reemplazo, anunciado por Alejandro Castello en el streaming Ya fue Todo, durará al menos tres días, con posibilidad de extenderse gracias al aprecio del canal hacia Marengo.
- Esta designación representa una gran apuesta de las autoridades de Canal 9 por Rocío Marengo, lo que podría consolidar su presencia en el horario central de la emisora.
Edith Hermida decidió tomarse unos días de vacaciones tras quedar al frente de Bendita TV y este jueves 4 de junio revelaron en el ciclo de streaming Ya fue Todo quién será la encargada de reemplazarla.
¿Quién reemplazará a Edith Hermida en Bendita TV?
"Convocaron para hacerse cargo del barco de la noche del prime time de Canal 9 a Rocío Marengo. Se hará cargo de Bendita TV mínimo tres días", aseguró Alejandro Castello en el ciclo de Jotax Digital, y detalló: "Edith se va de vacaciones y llamaron a Marengo para que la reemplace. En un principio por tres días, quizá si están contentos sigue unos días más, o quizá llaman a otra persona".
Por último, el periodista agregó sobre el reemplazo de Edith Hermida: "Me cuentan desde adentro de Canal 9 que la quieren mucho a Marengo, que las autoridades están muy contentas con ella y me parece que esta es una gran apuesta hacia Rocío".
¿Qué dijo Robertito Funes Ugarte sobre Bendita TV y Edith Hermida?
"Antes el programa de Edith era un programa con buena leche, divertido, y ahora es prácticamente la inquisición porque te critican y dicen cosas que no son, perdió el humor ese programa", comenzó el conductor y sumó indignado: "No se ríen con nosotros, se ríen de nosotros".
"Hice un posteo porque hicieron una bajada que no corresponde, porque dijeron que dije algo del caso de Agostina y dijeron cualquier pavada", reveló Robertito Funes Ugarte y agregó sobre Montserrat Brizuela: "Que su bandera del feminismo sabes donde se la meta ¿no? Que aprenda a escuchar lo que uno dice, porque no dije eso. En el móvil de Córdoba dijeron que Agostina usaba las redes sociales, yo solamente lo repetí, y esta me mandó a que vaya a hacer móviles de un pancho".
"El enojo mío es porque ellas hablan de una manera jocosa y divertida, pero el palo te lo mandan. Que esta chica que no se cómo se llama haga semejante cosa y se embandera con el feminismo cuando le conviene, no es así señora", expresó el panelista y cerró: "Edith Hermida se lavó las manos, la dejo a esta que diga las cosas que dice".