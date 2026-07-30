Presidencia de Keiko Fujimori: militares se hacen cargo del “orden interno” en Perú

Fujimori dijo en cuanto al crimen que los militares recuperarán el control del “orden interno” en zonas asediadas por las bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal, una de sus principales promesas. La delincuencia organizada se ha manifestado en particular en las extorsiones que se han expandido por casi todo Perú, donde las denuncias por ese delito pasaron de 2421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales.