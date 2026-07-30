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Presidencia de Keiko Fujimori: militares se hacen cargo del “orden interno” en Perú

La nueva presidenta anunció que uniformados tomarán el control contra bandas delictivas.

PODERES. Las fuerzas de seguridad podrán entrar en los domicilios.
PODERES. Las fuerzas de seguridad podrán entrar en los domicilios.
Hace 3 Hs

LIMA, Perú.- El primer anuncio que hizo Keiko Fujimori al asumir la presidencia de Perú fue que las Fuerzas Armadas liderarán las operaciones de seguridad en zonas de alta criminalidad en busca de frenar la delincuencia y la ola de extorsiones en el país.

Fujimori dijo en cuanto al crimen que los militares recuperarán el control del “orden interno” en zonas asediadas por las bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal, una de sus principales promesas. La delincuencia organizada se ha manifestado en particular en las extorsiones que se han expandido por casi todo Perú, donde las denuncias por ese delito pasaron de 2421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales.

Keiko Fujimori juró en Perú, en medio de una ola de crímenes

Keiko Fujimori juró en Perú, en medio de una ola de crímenes

Las extorsiones golpean la economía de miles de pequeños negocios, amenazados con ataques con explosivos o incendios y que han matado a 239 transportistas en 2025, sobre todo de mototaxistas que operan en las zonas más pobres.

La hija⁠ del fallecido ex presidente Alberto Fujimori, de 51 años y la primera mujer que llega a la magistratura por elección directa, juró el martes el cargo, ante el Congreso, en una ceremonia con la presencia de líderes extranjeros.

“Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas de nuestro pueblo”, afirmó en su discurso inaugural ante el Congreso. “Ningún gobierno puede hacer progresar al Perú si continúa alimentando la división”.

Keiko Fujimori asumió la presidencia de Perú: prometió mano dura contra la delincuencia y una "nueva forma de gobernar"

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“Debemos tener el valor de mirar nuestra realidad de frente, sin anestesia, sin maquillaje y sin medias verdades”, manifestó. “Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno” hasta “devolver esos territorios a los ciudadanos”, sentenció.

Crisis política

Fujimori reemplaza al presidente interino José Balcázar para convertirse en la novena mandataria desde julio de 2016, en medio de una constante crisis política por la destitución o renuncia de los mandatarios debido a denuncias de corrupción o abusos de poder.

Milei asistió a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú

Milei asistió a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú

La presidenta anunció asimismo que solicitará poderes legislativos para dictar normas contra el crimen y medidas para prevenir los efectos del fenómeno de El Niño, que afecta ⁠a sectores clave de la economía.

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