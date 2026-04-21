Delfina Lazcano, la arquera tucumana que aprendió a soñar en grande y ya es campeona con Las Leoncitas

En ese marco llegó la Copa Panamericana Junior. Y con ella, la confirmación de que el esfuerzo empieza a dar frutos. “Es una locura. Ya el simple hecho de haber formado parte del plantel para disputar el torneo me parecía un sueño”, dice. Pero enseguida profundiza. No se queda en el resultado final, en la foto, en el título. Va más atrás, al proceso. “No fue solo ese partido para ganar el torneo, sino todo lo que hicimos antes. El equipo siempre buscó más, sabiendo que el límite nos lo poníamos nosotras”, dice.