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"Alberdi en el espejo" tendrá una función especial en el Festival Tucumán Cine

La película del cineasta tucumano Fabián Soberón volverá a proyectarse este sábado 1 de agosto, con entrada libre y gratuita, en la Sala Hynes O'Connor, en el marco del Festival Gerardo Vallejo.

HISTORIAS PARALELAS. “Alberdi en el espejo” está protagonizado por Mario Ramírez, en dos personajes.
HISTORIAS PARALELAS. “Alberdi en el espejo” está protagonizado por Mario Ramírez, en dos personajes.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Fabián Soberón proyectará su filme "Alberdi en el espejo" este sábado 1 de agosto en Tucumán, con entrada libre, dentro del Festival Tucumán Cine para repensar la figura del prócer.
  • Rodado en Tucumán en 2025 con un elenco local liderado por Mario Ramírez, el filme entrelaza una crisis actual con la historia de Alberdi mediante un formato poético y simbólico.
  • Tras su paso por el Santiago del Estero Film Fest, la obra consolida al cine independiente tucumano e impulsa el debate sobre la identidad y la memoria histórica regional.
Resumen generado con IA

El Festival Tucumán Cine 2026 ofrecerá este sábado 1 de agosto una de sus funciones especiales más esperadas: la proyección de "Alberdi en el espejo", el más reciente largometraje del escritor y cineasta tucumano Fabián Soberón. La exhibición comenzará a las 20 en la Sala Hynes O'Connor (San Martín 251), con entrada libre y gratuita y la presencia del director para dialogar con el público.

La película forma parte de la programación especial del festival, que reúne durante seis jornadas una amplia selección de producciones argentinas y latinoamericanas, además de competencias oficiales, talleres, homenajes y encuentros con realizadores.

Fabián Soberón. Fabián Soberón.

Una mirada diferente sobre Juan Bautista Alberdi

Lejos del formato clásico de una biografía, "Alberdi en el espejo" propone una aproximación libre y poética a la figura de Juan Bautista Alberdi, uno de los intelectuales fundamentales de la historia argentina y autor de Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina.

Escrita y dirigida por Soberón, la película entrelaza dos historias: la de un músico o titiritero contemporáneo que atraviesa una crisis de identidad y la del propio Alberdi, estableciendo un diálogo entre el presente y el pasado para reflexionar sobre la memoria, las ideas y la construcción de la identidad nacional. El filme evita el relato lineal y apuesta por una narración simbólica y autoral.

Un proyecto realizado íntegramente en Tucumán

Rodada en 2025 con un equipo integrado por más de medio centenar de profesionales, la producción representa una nueva apuesta del cine independiente tucumano. El actor Mario Ramírez interpreta tanto al personaje contemporáneo como a Alberdi, en un recurso de desdoblamiento que constituye uno de los ejes narrativos del largometraje.

Desde su estreno en el Teatro Rosita Ávila, la película inició un recorrido por distintos espacios culturales y festivales del país, consolidándose como una de las producciones audiovisuales tucumanas más destacadas de 2026. También integró la selección oficial del Santiago del Estero Film Fest, uno de los encuentros cinematográficos más importantes del norte argentino.

Fabián Soberón, una de las voces del cine tucumano

Escritor, ensayista y realizador audiovisual, Fabián Soberón desarrolló una obra que combina literatura, cine y reflexión sobre la identidad cultural del Noroeste Argentino. En "Alberdi en el espejo" vuelve a explorar la relación entre historia y ficción mediante una propuesta que invita al espectador a repensar el legado del prócer tucumano desde una perspectiva contemporánea.

La función especial del sábado representa una nueva oportunidad para que el público tucumano vea una de las películas locales de mayor repercusión del año y dialogue con su director en el marco del principal festival cinematográfico de la provincia.

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