"Alberdi en el espejo" tendrá una función especial en el Festival Tucumán Cine

Escrita y dirigida por Soberón, la película entrelaza dos historias: la de un músico o titiritero contemporáneo que atraviesa una crisis de identidad y la del propio Alberdi, estableciendo un diálogo entre el presente y el pasado para reflexionar sobre la memoria, las ideas y la construcción de la identidad nacional. El filme evita el relato lineal y apuesta por una narración simbólica y autoral.