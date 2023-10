Pompeyo Audivert: “Hacer Habitación Macbeth es un reto y una experiencia distinta cada noche”

“Yo me ocupo de que no exista una mala función porque se trata de una experiencia. Me parece que el teatro debe señalar lo real que está detrás de las apariencias, que debe ser un piedrazo en ese espejo que representa la supuesta realidad. Lo superviso todo, claro. Existen las dificultades técnicas, ya ha pasado, es peligroso: falla una luz o la música entra tarde, eso genera en mí una perturbación porque se rompe el plan y de algún modo tengo que resolver algo, aunque eso siempre termina siendo favorable porque se desatan fuerzas que están en el aire”, dice, enigmático y convencido a la vez.