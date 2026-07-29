Roberto Mancini volvió a Italia y dejó una frase que conmovió al fútbol
Roberto Mancini fue presentado como nuevo entrenador de la Selección de Italia e inició su segundo ciclo con un objetivo claro: clasificar a la Azzurra al Mundial. Durante su presentación, recordó su salida y dejó una emotiva reflexión.
Resumen para apurados
- Roberto Mancini fue presentado como nuevo DT de la Selección de Italia con el objetivo de clasificar al Mundial, tras reflexionar emotivamente sobre su salida anterior.
- Dirigió a la Azzurra entre 2018 y 2023, ganando la Eurocopa 2021. Su salida se debió a fallas de comunicación y su regreso ocurre tras cambios en la Federación Italiana.
- Mancini buscará devolver la identidad futbolística al equipo, recuperar la confianza del plantel y evitar que Italia quede nuevamente fuera de la máxima cita mundialista.
Roberto Mancini fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de la Selección de Italia y comenzó su segundo ciclo al frente de la "Azzurra" con la misión de devolver al combinado europeo a una Copa del Mundo. En su conferencia de prensa, el entrenador dejó una frase que rápidamente recorrió el mundo al recordar su salida de la selección.
"Lo lamenté mucho porque para mí la camiseta de la selección siempre fue muy importante. Perder la selección fue como cuando un enamorado pierde a la mujer de su vida", expresó Mancini, visiblemente emocionado.
La autocrítica de Mancini tras su salida
El entrenador, que dirigió a Italia entre 2018 y 2023 y conquistó la Eurocopa 2021, reconoció que su salida pudo haberse evitado con un mejor diálogo con la dirigencia de la Federación Italiana de Fútbol.
"Hubo un problema de comunicación entre el presidente Gravina y yo. Si hubiéramos hablado antes, probablemente lo habríamos resuelto mejor", admitió.
Además, celebró la posibilidad de regresar al cargo. "La suerte me ha dado la oportunidad de poder arreglarlo y trataré de llevar a la selección al lugar que merece", aseguró.
El objetivo: volver al Mundial
Mancini dejó en claro que su prioridad será recuperar la identidad futbolística de Italia y reconstruir la confianza de un equipo que busca volver a ser protagonista a nivel internacional.
"Intentaré que el equipo juegue bien, crear un equipo que haga lo que se hacía años atrás. Tenemos futbolistas y merecen confianza", afirmó.
Su regreso se produjo en medio de una importante reestructuración dentro de la Federación Italiana. Giovanni Malagó impulsó su vuelta, mientras que Claudio Ranieri asumió como director de selecciones y Paolo Maldini dejó su cargo tras respaldar la candidatura de Andrea Pirlo para el puesto de entrenador.
Con el inicio de esta nueva etapa, Mancini intentará que Italia vuelva al lugar que históricamente ocupó en el fútbol mundial y, sobre todo, evitar una nueva ausencia en la máxima cita del deporte.