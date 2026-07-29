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Tigre homenajeó al hincha que fue baleado en Uruguay con un emotivo regalo

Juan Pablo, el simpatizante de Tigre que resultó herido durante el ataque a balazos contra un micro de hinchas en Uruguay, visitó al plantel de Diego Dabove y recibió una camiseta como reconocimiento.

Juan Pablo recibió un regalo por parte de Tigre.
Juan Pablo recibió un regalo por parte de Tigre.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El plantel de Tigre homenajeó en su estadio a Juan Pablo, el hincha baleado en Uruguay tras la Copa Sudamericana, regalándole una camiseta en apoyo.
  • El ataque ocurrió en un micro de hinchas a 30 minutos del estadio de Nacional. Juan Pablo sufrió lesiones graves en sus manos al proteger a otra persona durante la balacera.
  • El simpatizante agradeció el respaldo médico y legal del club durante su recuperación, celebrando además la victoria deportiva pese al dramático episodio vivido.
Resumen generado con IA

Juan Pablo, el hincha de Tigre que fue baleado durante el ataque al micro de simpatizantes en Uruguay tras el partido frente a Nacional por la Copa Sudamericana, vivió un emotivo reencuentro con el plantel profesional del "Matador". En el estadio José Dellagiovanna fue recibido por los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Diego Dabove, en un gesto de apoyo luego del dramático episodio que le tocó atravesar.

El simpatizante recibió como regalo la camiseta de Santiago López, autor de uno de los goles del conjunto de Victoria en la serie frente al equipo uruguayo, y agradeció el respaldo que le brindó la institución desde el primer momento.

El dramático ataque y el gesto que evitó una tragedia mayor

El hecho ocurrió cuando el micro que trasladaba a los hinchas de Tigre ya se había alejado unos 30 minutos del estadio. Según contó Juan Pablo, las luces del vehículo estaban apagadas cuando vio un fogonazo y comprendió que estaban siendo atacados a balazos.

En medio del caos, decidió proteger a otra persona que viajaba junto a él. "Le dije que se tirara. Yo me tiré arriba de ella y cuando levanté la mano, una bala me pega y otra entra y me destroza el dedo gordo de esta mano", relató.

Tras el ataque fue trasladado en un patrullero al Hospital del Cerro, donde recibió atención médica de urgencia. Las balas impactaron en ambas manos y una de ellas le provocó graves lesiones en uno de sus pulgares.

"Lo importante es que estoy bien"

Actualmente, Juan Pablo continúa con su recuperación y aseguró sentirse agradecido por el apoyo recibido.

"Bien, gracias a Dios estoy bien, contento con el club, que me ayudó, que me puso un abogado en su momento, me fueron a buscar al hospital. La verdad que agradecimiento para la directiva", expresó.

Además, destacó la atención que recibió en Uruguay. "Me atendieron de primera. Una cirujana me estaba esperando... me dijo que la bala había pegado pero no estaba adentro, así que estaba todo bien", contó.

Pese al difícil momento que le tocó vivir, el hincha también dejó una frase que reflejó su pasión por Tigre: "Gracias a Dios está todo bien, lo importante es que ganamos 3 a 0".

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