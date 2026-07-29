Tigre homenajeó al hincha que fue baleado en Uruguay con un emotivo regalo

Juan Pablo, el hincha de Tigre que fue baleado durante el ataque al micro de simpatizantes en Uruguay tras el partido frente a Nacional por la Copa Sudamericana, vivió un emotivo reencuentro con el plantel profesional del "Matador". En el estadio José Dellagiovanna fue recibido por los jugadores y el cuerpo técnico encabezado por Diego Dabove, en un gesto de apoyo luego del dramático episodio que le tocó atravesar.