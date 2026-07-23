El insólito blooper del arquero argentino de Inter Miami que terminó en un gol de Chicago Fire

La acción ocurrió a los 17 minutos del primer tiempo. Tras recibir un pase de un compañero dentro del área, el exarquero de Lanús intentó rechazar con su pierna derecha, pero falló el contacto con la pelota. Bajo la presión del delantero Robert Lewandowski, el balón siguió su recorrido y terminó cruzando la línea de gol para poner en ventaja al conjunto visitante.