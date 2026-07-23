El insólito blooper del arquero argentino de Inter Miami que terminó en un gol de Chicago Fire

Resumen para apurados
- El arquero Rocco Ríos Novo cometió un insólito gol en contra para Inter Miami ante Chicago Fire en la MLS, tras pifiar un despeje presionado por un rival el 23 de julio de 2026.
- El argentino falló su remate a los 17', pero Inter Miami remontó y ganó 3-2 con doblete de Luis Suárez y gol de Plambeck, en un partido sin Lionel Messi ni Rodrigo De Paul.
- La victoria permite a Inter Miami mantenerse como escolta de Nashville SC en la Conferencia Este de la MLS, mientras incorpora a Casemiro como nuevo refuerzo del plantel.
La reanudación de la Major League Soccer (MLS) tras el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral. Rocco Ríos Novo, arquero argentino de Inter Miami, protagonizó un insólito blooper que terminó en el primer gol de Chicago Fire durante el triunfo de su equipo por 3-2.
La acción ocurrió a los 17 minutos del primer tiempo. Tras recibir un pase de un compañero dentro del área, el exarquero de Lanús intentó rechazar con su pierna derecha, pero falló el contacto con la pelota. Bajo la presión del delantero Robert Lewandowski, el balón siguió su recorrido y terminó cruzando la línea de gol para poner en ventaja al conjunto visitante.
AsÃ fue el HORROR de Rocco RÃos Novo ante el Chicago Fire ð«£.— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) July 23, 2026
Afortunadamente para el portero del Inter Miami, su equipo se llevÃ³ la victoria a pesar del autogol ð .
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Inter Miami reaccionó y se quedó con el triunfo
A pesar del inesperado error de su arquero, Inter Miami logró recuperarse rápidamente. Luis Suárez empató el partido de penal y luego marcó el segundo tanto tras una asistencia de taco de Germán Berterame. Chicago Fire volvió a igualar el encuentro, pero Preston Plambeck aprovechó un rebote en el tramo final para decretar el 3-2 definitivo.
El partido también estuvo marcado por las ausencias de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, quienes recibieron descanso tras su participación con la selección argentina en el Mundial 2026. Con este resultado, Inter Miami se mantiene como escolta de Nashville SC en la Conferencia Este de la MLS.
Al finalizar el encuentro, Suárez destacó el compromiso de Messi durante la Copa del Mundo. "Es admirable. Por la edad que tiene, podría haberse quedado en su casa y fue con esas ganas de querer ganar el Mundial con su país", aseguró el delantero uruguayo.