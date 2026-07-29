Se terminó el descanso: Messi dejó Rosario y ya emprendió el regreso a Inter Miami

Resumen para apurados
- Lionel Messi dejó Rosario este martes para regresar a Estados Unidos y reincorporarse al Inter Miami tras finalizar sus vacaciones familiares posteriores al Mundial 2026.
- Tras perder la final del Mundial ante España, Messi descansó con su familia en Rosario, asistió a un partido del club Leones y abordó su vuelo privado hacia Estados Unidos.
- Se espera que el delantero acompañe al equipo desde la tribuna ante Columbus Crew en la MLS, proyectando su retorno a las canchas para el 5 de agosto en la Leagues Cup.
Las vacaciones de Lionel Messi después del Mundial 2026 llegaron a su fin. El capitán de la Selección argentina dejó Rosario y emprendió el viaje de regreso a Estados Unidos para reincorporarse al plantel de Inter Miami, luego de varios días de descanso junto a su familia.
Durante su estadía en la ciudad santafesina, el rosarino aprovechó para compartir tiempo con sus seres queridos. Además de visitar a su padre, Jorge Messi, también asistió como espectador a un partido de Leones, el club presidido por su hermano Matías, en una de sus pocas apariciones públicas desde la final del Mundial.
Antes de partir, el futbolista fue registrado mientras llegaba al aeropuerto acompañado por su familia. En las imágenes difundidas por ESPN se lo observa saludando con una sonrisa a las personas que se encontraban en el lugar antes de abordar el vuelo rumbo a Estados Unidos.
Tras la derrota frente a España en la final de la Copa del Mundo, Messi había optado por regresar directamente a Rosario y no pasó por Buenos Aires junto al resto de la delegación argentina, que volvió al país encabezada por Lionel Scaloni y Claudio "Chiqui" Tapia.
Cuándo volvería a jugar
Aunque Inter Miami todavía no confirmó la fecha de su regreso a las canchas, todo indica que Messi podría reaparecer el próximo 5 de agosto, cuando el conjunto estadounidense debute frente a Atlético San Luis en la Leagues Cup. Antes, el equipo recibirá a Columbus Crew por la MLS, encuentro en el que el capitán podría seguir las acciones desde uno de los palcos del estadio.