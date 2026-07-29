Se terminó el descanso: Messi dejó Rosario y ya emprendió el regreso a Inter Miami

Cuándo volvería a jugar

Aunque Inter Miami todavía no confirmó la fecha de su regreso a las canchas, todo indica que Messi podría reaparecer el próximo 5 de agosto, cuando el conjunto estadounidense debute frente a Atlético San Luis en la Leagues Cup. Antes, el equipo recibirá a Columbus Crew por la MLS, encuentro en el que el capitán podría seguir las acciones desde uno de los palcos del estadio.