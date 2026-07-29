Mundial 2026

Se terminó el descanso: Messi dejó Rosario y ya emprendió el regreso a Inter Miami

El capitán argentino viajó junto a su familia a Estados Unidos y en los próximos días definirá cuándo volverá a jugar tras el Mundial.

REGRESO. Lionel Messi finalizó sus vacaciones en Rosario y viajó a Estados Unidos para reincorporarse al plantel de Inter Miami tras el Mundial.
REGRESO. Lionel Messi finalizó sus vacaciones en Rosario y viajó a Estados Unidos para reincorporarse al plantel de Inter Miami tras el Mundial.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi dejó Rosario este martes para regresar a Estados Unidos y reincorporarse al Inter Miami tras finalizar sus vacaciones familiares posteriores al Mundial 2026.
  • Tras perder la final del Mundial ante España, Messi descansó con su familia en Rosario, asistió a un partido del club Leones y abordó su vuelo privado hacia Estados Unidos.
  • Se espera que el delantero acompañe al equipo desde la tribuna ante Columbus Crew en la MLS, proyectando su retorno a las canchas para el 5 de agosto en la Leagues Cup.
Resumen generado con IA

Las vacaciones de Lionel Messi después del Mundial 2026 llegaron a su fin. El capitán de la Selección argentina dejó Rosario y emprendió el viaje de regreso a Estados Unidos para reincorporarse al plantel de Inter Miami, luego de varios días de descanso junto a su familia.

Durante su estadía en la ciudad santafesina, el rosarino aprovechó para compartir tiempo con sus seres queridos. Además de visitar a su padre, Jorge Messi, también asistió como espectador a un partido de Leones, el club presidido por su hermano Matías, en una de sus pocas apariciones públicas desde la final del Mundial.

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Antes de partir, el futbolista fue registrado mientras llegaba al aeropuerto acompañado por su familia. En las imágenes difundidas por ESPN se lo observa saludando con una sonrisa a las personas que se encontraban en el lugar antes de abordar el vuelo rumbo a Estados Unidos.

Tras la derrota frente a España en la final de la Copa del Mundo, Messi había optado por regresar directamente a Rosario y no pasó por Buenos Aires junto al resto de la delegación argentina, que volvió al país encabezada por Lionel Scaloni y Claudio "Chiqui" Tapia.

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Cuándo volvería a jugar

Aunque Inter Miami todavía no confirmó la fecha de su regreso a las canchas, todo indica que Messi podría reaparecer el próximo 5 de agosto, cuando el conjunto estadounidense debute frente a Atlético San Luis en la Leagues Cup. Antes, el equipo recibirá a Columbus Crew por la MLS, encuentro en el que el capitán podría seguir las acciones desde uno de los palcos del estadio.

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