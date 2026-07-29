Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 30 de julio

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este jueves 30 de julio en Tucumán un clima estable con cielo nublado y temperaturas entre 14°C y 23°C.
- La jornada comenzará fresca por la mañana y se templará por la tarde. Habrá vientos del sector norte de hasta 22 km/h, 89% de humedad y sin lluvias.
- El tiempo estable continuará hasta inicios de agosto, con tardes templadas de hasta 26°C y un leve ascenso térmico el fin de semana, sin lluvias.
El clima en Tucumán se mantendrá estable este jueves 30 de julio, con cielo mayormente nublado, temperaturas frescas durante la mañana y una tarde agradable, según el pronóstico meteorológico.
De acuerdo con la previsión, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 14°C, mientras que la máxima llegará a los 23°C durante la tarde. Además, no hay probabilidades significativas de precipitaciones.
Cómo estará el tiempo este jueves en Tucumán
El pronóstico indica que el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y mayormente nublado durante gran parte del día.
Las condiciones previstas son las siguientes:
Madrugada: parcialmente nublado, 15°C.
Mañana: mayormente nublado, 14°C.
Tarde: parcialmente nublado, 23°C.
Noche: parcialmente nublado, 19°C.
La probabilidad de lluvias será prácticamente nula, con valores de entre 0% y 10% durante la mañana y sin chances de precipitaciones para el resto del día.
Viento y humedad
El viento soplará del sector norte, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h durante gran parte de la jornada.
En tanto, la humedad se ubicará en torno al 89%, mientras que la visibilidad será de 15 kilómetros, favoreciendo una buena circulación en rutas y calles.
Pronóstico extendido para Tucumán
El pronóstico para los próximos días anticipa condiciones similares, con mañanas frescas y tardes templadas.
Las temperaturas máximas oscilarán entre 23°C y 26°C, mientras que las mínimas se mantendrán entre 13°C y 14°C, sin lluvias importantes en el horizonte.
De esta manera, el cierre de julio y el inicio de agosto estarán marcados por un tiempo estable, con nubosidad variable y un leve ascenso de las temperaturas hacia el fin de semana.