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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 30 de julio

Conocé el proóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

INVIERNO. Cómo estará el tiempo en Tucumán este 22 de junio LA GACETA / Foto de Inés Quinteros Orio
INVIERNO. Cómo estará el tiempo en Tucumán este 22 de junio LA GACETA / Foto de Inés Quinteros Orio
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este jueves 30 de julio en Tucumán un clima estable con cielo nublado y temperaturas entre 14°C y 23°C.
  • La jornada comenzará fresca por la mañana y se templará por la tarde. Habrá vientos del sector norte de hasta 22 km/h, 89% de humedad y sin lluvias.
  • El tiempo estable continuará hasta inicios de agosto, con tardes templadas de hasta 26°C y un leve ascenso térmico el fin de semana, sin lluvias.
Resumen generado con IA

El clima en Tucumán se mantendrá estable este jueves 30 de julio, con cielo mayormente nublado, temperaturas frescas durante la mañana y una tarde agradable, según el pronóstico meteorológico.

De acuerdo con la previsión, la jornada comenzará con una temperatura mínima de 14°C, mientras que la máxima llegará a los 23°C durante la tarde. Además, no hay probabilidades significativas de precipitaciones.

Cómo estará el tiempo este jueves en Tucumán

El pronóstico indica que el cielo permanecerá entre parcialmente nublado y mayormente nublado durante gran parte del día.

Las condiciones previstas son las siguientes:

Madrugada: parcialmente nublado, 15°C.

Mañana: mayormente nublado, 14°C.

Tarde: parcialmente nublado, 23°C.

Noche: parcialmente nublado, 19°C.

La probabilidad de lluvias será prácticamente nula, con valores de entre 0% y 10% durante la mañana y sin chances de precipitaciones para el resto del día.

Viento y humedad

El viento soplará del sector norte, con velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h durante gran parte de la jornada.

En tanto, la humedad se ubicará en torno al 89%, mientras que la visibilidad será de 15 kilómetros, favoreciendo una buena circulación en rutas y calles.

Pronóstico extendido para Tucumán

El pronóstico para los próximos días anticipa condiciones similares, con mañanas frescas y tardes templadas.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 23°C y 26°C, mientras que las mínimas se mantendrán entre 13°C y 14°C, sin lluvias importantes en el horizonte.

De esta manera, el cierre de julio y el inicio de agosto estarán marcados por un tiempo estable, con nubosidad variable y un leve ascenso de las temperaturas hacia el fin de semana.

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