Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 22 de junio

Resumen para apurados
- El SMN prevé para este lunes 22 de junio un día frío en San Miguel de Tucumán, con una máxima de 14°C y mínimas de 5°C, debido al inicio de la temporada invernal.
- El día tendrá cielo parcialmente nublado, viento leve del sur rotando al noroeste, baja probabilidad de lluvias y una sensación térmica fría que requerirá el uso de abrigo.
- Se anticipa que el clima frío persistirá durante toda la semana en Tucumán, con temperaturas mínimas estables de entre 3°C y 7°C y tardes templadas que no superarán los 17°C.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico para este lunes 22 de junio anticipa una jornada fresca en San Miguel de Tucumán, con una temperatura máxima de 14°C, cielo parcialmente nublado y escasas probabilidades de precipitaciones durante el día.
Clima en Tucumán: lunes fresco, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias
El invierno comenzó con temperaturas bajas en San Miguel de Tucumán y un panorama meteorológico estable para este lunes 22 de junio. Según el pronóstico oficial, la jornada estará marcada por un ambiente fresco, cielo entre parcialmente y mayormente nublado y muy pocas chances de lluvia.
La temperatura máxima prevista será de 14°C, mientras que la mínima rondará los 5°C, por lo que se recomienda salir con abrigo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.
¿Cómo estará el tiempo este lunes en Tucumán?
Durante la madrugada existe una probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y el 40%, con una temperatura cercana a los 6°C.
Por la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con unos 5°C y sin probabilidades de precipitaciones.
En horas de la tarde, el termómetro alcanzará la máxima de 14°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y la posibilidad de lluvias será muy baja, entre el 0% y el 10%.
Ya por la noche, la temperatura descenderá hasta los 9°C, con cielo parcialmente nublado y condiciones estables.
Viento y condiciones generales
El viento soplará con intensidad leve a moderada, entre 13 y 22 km/h, predominando del sector sur durante la madrugada, rotando al noroeste por la mañana y luego al sudeste durante la tarde y la noche.
La visibilidad se mantiene en 12 kilómetros, mientras que la humedad alcanza el 55%, favoreciendo una jornada agradable aunque típicamente invernal.
Pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido indica que el frío continuará durante la semana en Tucumán.
Martes: mínima de 3°C y máxima de 15°C.
Miércoles: mínima de 5°C y máxima de 17°C.
Jueves: mínima de 4°C y máxima de 16°C.
Viernes: mínima de 7°C y máxima de 17°C.
Sábado: mínima de 7°C y máxima de 17°C.
Las condiciones generales se mantendrán estables, con temperaturas frescas por la mañana y tardes templadas, propias del comienzo del invierno.