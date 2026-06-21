SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 22 de junio

Conocé el pronóstico completo para la fecha.

INVIERNO. Cómo estará el tiempo en Tucumán este 22 de junio
INVIERNO. Cómo estará el tiempo en Tucumán este 22 de junio LA GACETA / Foto de Inés Quinteros Orio
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • El SMN prevé para este lunes 22 de junio un día frío en San Miguel de Tucumán, con una máxima de 14°C y mínimas de 5°C, debido al inicio de la temporada invernal.
  • El día tendrá cielo parcialmente nublado, viento leve del sur rotando al noroeste, baja probabilidad de lluvias y una sensación térmica fría que requerirá el uso de abrigo.
  • Se anticipa que el clima frío persistirá durante toda la semana en Tucumán, con temperaturas mínimas estables de entre 3°C y 7°C y tardes templadas que no superarán los 17°C.
Resumen generado con IA

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico para este lunes 22 de junio anticipa una jornada fresca en San Miguel de Tucumán, con una temperatura máxima de 14°C, cielo parcialmente nublado y escasas probabilidades de precipitaciones durante el día.

Clima en Tucumán: lunes fresco, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias

El invierno comenzó con temperaturas bajas en San Miguel de Tucumán y un panorama meteorológico estable para este lunes 22 de junio. Según el pronóstico oficial, la jornada estará marcada por un ambiente fresco, cielo entre parcialmente y mayormente nublado y muy pocas chances de lluvia.

La temperatura máxima prevista será de 14°C, mientras que la mínima rondará los 5°C, por lo que se recomienda salir con abrigo, especialmente durante las primeras horas de la mañana y la noche.

¿Cómo estará el tiempo este lunes en Tucumán?

Durante la madrugada existe una probabilidad de lluvias aisladas de entre el 10% y el 40%, con una temperatura cercana a los 6°C.

Por la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado, con unos 5°C y sin probabilidades de precipitaciones.

En horas de la tarde, el termómetro alcanzará la máxima de 14°C. El cielo permanecerá mayormente nublado y la posibilidad de lluvias será muy baja, entre el 0% y el 10%.

Ya por la noche, la temperatura descenderá hasta los 9°C, con cielo parcialmente nublado y condiciones estables.

Viento y condiciones generales

El viento soplará con intensidad leve a moderada, entre 13 y 22 km/h, predominando del sector sur durante la madrugada, rotando al noroeste por la mañana y luego al sudeste durante la tarde y la noche.

La visibilidad se mantiene en 12 kilómetros, mientras que la humedad alcanza el 55%, favoreciendo una jornada agradable aunque típicamente invernal.

Pronóstico para los próximos días

El pronóstico extendido indica que el frío continuará durante la semana en Tucumán.

Martes: mínima de 3°C y máxima de 15°C.

Miércoles: mínima de 5°C y máxima de 17°C.

Jueves: mínima de 4°C y máxima de 16°C.

Viernes: mínima de 7°C y máxima de 17°C.

Sábado: mínima de 7°C y máxima de 17°C.

Las condiciones generales se mantendrán estables, con temperaturas frescas por la mañana y tardes templadas, propias del comienzo del invierno.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánServicio Meteorológico NacionalClima
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán
1

Un estudio “mide” a Milei, a Jaldo, a Catalán y a otros referentes políticos en Tucumán

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad
2

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde
3

Qué dijo Jesica Cirio tras la difusión de los videos con fajos de dólares en la casa de Martín Insaurralde

Nuevo DNI electrónico con chip: quiénes deben renovarlo en 2026 y cuánto cuesta el trámite
4

Nuevo DNI electrónico con chip: quiénes deben renovarlo en 2026 y cuánto cuesta el trámite

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”
5

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”

Ranking notas premium
Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”
1

Tragedia en la ruta 9: “Acá hubo como 10 choques ya este año”

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027
2

El “neojaldismo” y LLA Tucumán frente al 2027

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán
3

El Gobierno ratifica su potestad para fijar el día de las elecciones en Tucumán

Se aprobaron las 20 obras que el municipio capitalino hará en los barrios
4

Se aprobaron las 20 obras que el municipio capitalino hará en los barrios

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)
5

Sanguijuelas insaciables (de dólares y de poder)

Más Noticias
Nuevo DNI electrónico con chip: quiénes deben renovarlo en 2026 y cuánto cuesta el trámite

Nuevo DNI electrónico con chip: quiénes deben renovarlo en 2026 y cuánto cuesta el trámite

Si viene un fin de semana largo de cuatro días: ¿cuáles son los feriados de julio de 2026?

Si viene un fin de semana largo de cuatro días: ¿cuáles son los feriados de julio de 2026?

Qué se sabe del video de Jésica Cirio con dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde

Qué se sabe del video de Jésica Cirio con dólares en la casa que compartía con Martín Insaurralde

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una profunda transformación antes de que termine junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cuatro signos que vivirán una profunda transformación antes de que termine junio, según Ludovica Squirru

Rige una alerta naranja por vientos y una amarilla por nevadas: las zonas más afectadas este domingo

Rige una alerta naranja por vientos y una amarilla por nevadas: las zonas más afectadas este domingo

“Lo mato o me mato”: el drama de las familias frente a las adicciones

“Lo mato o me mato”: el drama de las familias frente a las adicciones

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

La Lujuria: el sexo de plástico y por qué nuestra condena es la soledad

Un sueño con alas: Oscar, el tucumano que construye su propio avión

Un sueño con alas: Oscar, el tucumano que construye su propio avión

Comentarios