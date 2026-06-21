Cómo estará el tiempo en Tucumán este lunes 22 de junio

Clima en Tucumán: lunes fresco, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias

El invierno comenzó con temperaturas bajas en San Miguel de Tucumán y un panorama meteorológico estable para este lunes 22 de junio. Según el pronóstico oficial, la jornada estará marcada por un ambiente fresco, cielo entre parcialmente y mayormente nublado y muy pocas chances de lluvia.