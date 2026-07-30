Fue el máximo tryman en el Mundial M-20 y ahora va por un nuevo desafío con Tucumán Rugby

El Mundial M-20 terminó, pero para Simón Pfister el verdadero desafío recién comienza. Después de convertirse en una de las grandes figuras de Los Pumitas y de escribir su nombre en la historia del rugby argentino al transformarse en el máximo anotador de tries del seleccionado en una Copa del Mundo Juvenil, el fullback de Tucumán Rugby regresó a la provincia con la misma tranquilidad con la que afronta cada partido y con una idea que se repite en cada respuesta: todavía tiene mucho por aprender.