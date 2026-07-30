Fue el máximo tryman en el Mundial M-20 y ahora va por un nuevo desafío con Tucumán Rugby
El fullback de Tucumán Rugby regresó tras un Mundial M20 inolvidable con Los Pumitas, donde se convirtió en el máximo tryman argentino de la competencia. Con los pies sobre la tierra, habló de lo que aprendió en el torneo y dejó en claro cuál es su próximo gran objetivo.
Resumen para apurados
- El fullback Simón Pfister regresó a Tucumán Rugby tras convertirse en el máximo tryman argentino en el Mundial M-20 en Georgia, buscando consolidarse y seguir creciendo.
- Pfister anotó ocho tries en el torneo juvenil tras debutar en Tarucas. Destacó el aprendizaje técnico y humano brindado por el staff y la tradición rugbística de su familia.
- El juvenil busca elevar su nivel en Tucumán Rugby y mantenerse en la órbita de los seleccionados nacionales, consolidándose como una gran promesa del rugby argentino.
El Mundial M-20 terminó, pero para Simón Pfister el verdadero desafío recién comienza. Después de convertirse en una de las grandes figuras de Los Pumitas y de escribir su nombre en la historia del rugby argentino al transformarse en el máximo anotador de tries del seleccionado en una Copa del Mundo Juvenil, el fullback de Tucumán Rugby regresó a la provincia con la misma tranquilidad con la que afronta cada partido y con una idea que se repite en cada respuesta: todavía tiene mucho por aprender.
El fullback tucumano vive una temporada que difícilmente olvide. Comenzó el año debutando profesionalmente con Tarucas, compartiendo incluso la cancha con su hermano Pablo Pfister, y meses después fue uno de los nombres propios del Mundial M20 disputado en Georgia. Allí apoyó ocho tries, una marca que lo convirtió en el argentino con más conquistas en la historia de la competencia y confirmó el enorme potencial que ya había mostrado en el rugby tucumano.
Sin embargo, lejos de detenerse en los elogios o en los números, Pfister elige mirar hacia adelante. "Obviamente estoy muy contento con el Mundial. Fue una tremenda experiencia y se disfrutó muchísimo. Pero hay que seguir mejorando muchísimas cosas. Nos sirvió muchísimo como experiencia y el grupo ayudó muchísimo a todos. La verdad que teníamos un grupo increíble y eso es lo más importante", aseguró.
Esa mirada refleja buena parte de su personalidad. Aunque fue uno de los jugadores más desequilibrantes del torneo, el fullback no habla de logros individuales, sino del aprendizaje colectivo que le dejó compartir varias semanas con algunos de los mejores jugadores jóvenes del país.
Un Mundial que dejó mucho más que tries
Más allá de las estadísticas, Pfister considera que el mayor crecimiento pasó por todo lo que incorporó dentro y fuera de la cancha. "Aprendí muchísimo en este proceso. Muchísimas cosas nuevas que me sirvieron mucho y me dejaron muchísimo aprendizaje sobre el juego", explicó.
El tucumano destacó especialmente el trabajo realizado por el cuerpo técnico de Los Pumitas, al que señaló como uno de los pilares del crecimiento del plantel durante la preparación y el Mundial.
"Estoy muy contento con el staff. Creo que nos enseñaron muchísimas cosas dentro de la cancha, en lo personal, en lo rugbístico y en lo humano. Todos nos llevamos muchas cosas aprendidas de ellos", remarcó.
Esa formación integral es uno de los aspectos que más valoran quienes pasan por los seleccionados juveniles argentinos. No se trata únicamente de mejorar destrezas técnicas o aspectos físicos, sino también de aprender a convivir, liderar grupos y representar una camiseta con enorme responsabilidad.
En ese sentido, Pfister también habló de lo que significó representar a Tucumán en la máxima cita juvenil del rugby mundial.
"Representar a la provincia, al club, a mi familia, a mis amigos y a toda la gente que tengo cerca es algo muy lindo", afirmó.
No es una frase menor. Tucumán mantiene una larga tradición de jugadores que llegaron a vestir la camiseta de Los Pumitas y de Los Pumas (incluso su padre Martín Pfister llegó a vestir la camiseta del seleccionado mayor), y el fullback sabe que ahora también forma parte de esa historia.
Los pies sobre la tierra y un sueño que continúa
Jugar un Mundial era una meta que acompañó a Pfister desde chico. Hoy ya puede decir que cumplió ese sueño. Sin embargo, la experiencia no modificó la manera en que entiende su carrera.
"El Mundial es un torneo tremendo. Es un sueño que uno tiene desde chico jugarlo. Pero ahora hay que seguir haciendo lo que uno viene haciendo. Representar a un seleccionado argentino, en cualquier nivel, es un orgullo enorme", sostuvo.
Lejos de pensar que ya alcanzó un techo, el jugador reconoce que todavía tiene aspectos importantes por corregir.
"Cosas para mejorar hay un montón. Este torneo te enseña muchísimo, pero uno tiene que seguir con su esencia y haciendo lo que lo llevó hasta esos lugares. Tengo muchas cosas en mi juego para mejorar e intento hacerlo día a día", explicó.
Ese equilibrio entre confianza y autocrítica aparece como una de las claves de su crecimiento. A pesar de haber sido una de las revelaciones del Mundial, Pfister evita caer en la comodidad que muchas veces generan los reconocimientos.
Su próximo objetivo, de hecho, está muy lejos de cualquier discurso grandilocuente. "Ahora, después del primer Mundial, quiero seguir con los mismos objetivos de siempre: intentar jugar en el club lo más alto que pueda e intentar representar a la Argentina en cualquier seleccionado. No cambiar nada y seguir haciendo lo que uno viene haciendo, incorporando las cosas nuevas que dejan estas experiencias", concluyó.
Mientras tanto, Tucumán Rugby vuelve a disfrutar de uno de sus jugadores más prometedores. El chico que hace apenas unos meses daba sus primeros pasos en el rugby profesional hoy regresa con un récord histórico bajo el brazo y con un futuro que invita a ilusionarse.
Su velocidad, su capacidad para atacar los espacios y su instinto para llegar al ingoal ya lo convirtieron en una de las grandes apariciones del rugby argentino. Pero si algo dejó en claro después del Mundial es que, para él, los ocho tries y los elogios forman parte del pasado. Lo que realmente lo moviliza es seguir creciendo.
Porque para Simón Pfister, el sueño de vestir la camiseta argentina no terminó en Georgia. Apenas acaba de empezar.