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El tucumano Simón Pfister hizo historia en el Mundial M-20 y quedó en los libros de Los Pumitas

El fullback apoyó ocho tries en el torneo, estableció un récord para un jugador argentino en una misma edición y fue señalado por World Rugby como una de las grandes promesas rumbo al Mundial 2027.

Simón Pfister, fullback de Los Pumitas.
Simón Pfister, fullback de Los Pumitas.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El fullback tucumano Simón Pfister hizo historia al anotar un récord de ocho tries para Los Pumitas durante el reciente Mundial M-20, pese al octavo puesto de Argentina.
  • El jugador disputó cinco partidos, anotando ante EE. UU., Irlanda, Inglaterra y Australia, además de destacar en estadísticas clave de ataque como metros recorridos y quiebres.
  • Su rendimiento captó la atención de World Rugby, que lo catalogó como una gran promesa hacia el Mundial 2027, consolidándolo como futuro candidato para integrar Los Pumas.
Resumen generado con IA

Aunque Los Pumitas cerraron su participación en el Mundial Juvenil con un octavo puesto, una de las grandes noticias para el rugby argentino llegó de la mano de Simón Pfister. El fullback tucumano completó un torneo excepcional, rompió un récord histórico y se consolidó como una de las mayores promesas del país.

El jugador fue el máximo tryman argentino del certamen con ocho conquistas, una cifra que lo convirtió en el rugbier nacional con más tries anotados en una misma edición de un Mundial Juvenil.

Pfister fue titular en los cinco partidos disputados por el seleccionado y dejó su sello en casi todos los encuentros. Su producción comenzó con un triplete frente a Estados Unidos, continuó con dos tries ante Irlanda, otros dos frente a Inglaterra y se cerró con una conquista en la derrota ante Australia, en el partido por el séptimo puesto.

El único compromiso en el que no pudo apoyar fue frente a Escocia, aunque permaneció en cancha hasta los minutos finales.

Su rendimiento no se limitó a los tries. El tucumano también sobresalió en varios apartados estadísticos del torneo. Finalizó quinto entre los jugadores que más metros recorrieron con la pelota en sus manos, completó cinco offloads y terminó segundo en quiebres limpios, con nueve, solo por detrás de su compañero Bautista Lescano, quien lideró esa clasificación con 13.

El gran nivel mostrado durante la competencia también llamó la atención de World Rugby, que incluyó a Pfister entre los jóvenes con mayor proyección internacional y lo señaló como una de las promesas a seguir de cara al Mundial de mayores de 2027.

En cuanto al rendimiento colectivo, Los Pumitas finalizaron en el octavo puesto del Mundial Juvenil luego de caer por 52-29 frente a Australia en su última presentación.

Más allá del resultado final, el seleccionado argentino dejó buenas sensaciones desde el punto de vista ofensivo, aunque no logró sostener ese nivel en los partidos decisivos para pelear por los primeros puestos.

Para el rugby tucumano, la actuación de Pfister representa un nuevo motivo de orgullo. Con apenas un Mundial Juvenil disputado, el fullback ya inscribió su nombre en la historia de Los Pumitas y dio un paso importante para empezar a ilusionarse con un futuro en Los Pumas.

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