Tras perder a su familia, el conmovedor mensaje de Lucas Trejo a un mes del terremoto en Venezuela

El defensor de Marítimo de La Guaira utilizó sus redes sociales para expresar el inmenso dolor que atraviesa desde aquella jornada en la que los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 provocaron el derrumbe del edificio donde se encontraba su familia. Mientras ellos estaban en La Guaira, una de las zonas más afectadas, Trejo permanecía en Caracas para disputar un partido con su equipo.