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Tras perder a su familia, el conmovedor mensaje de Lucas Trejo a un mes del terremoto en Venezuela

El futbolista argentino Lucas Trejo compartió una emotiva carta al cumplirse un mes del terremoto en Venezuela que provocó la muerte de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aaron y Ainhoa. El defensor habló del dolor, la fe y su deseo de regresar al país.

Lucas Trejo realizó un posteo para recordar a su familia.
Lucas Trejo realizó un posteo para recordar a su familia.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • A un mes del terremoto en Venezuela, el futbolista argentino Lucas Trejo publicó una emotiva carta para recordar a su esposa e hijos, fallecidos tras el colapso de su edificio.
  • Durante el sismo de magnitud 7.5, Trejo estaba jugando en Caracas mientras su familia quedó atrapada en La Guaira, participando él mismo durante tres días en la búsqueda.
  • Pese al trágico dolor y tras recibir apoyo desde Argentina, el defensor del Marítimo de La Guaira confirmó su intención de regresar a Venezuela para continuar con su carrera.
Resumen generado con IA

A un mes de la tragedia que cambió su vida para siempre, el futbolista argentino Lucas Trejo rompió el silencio con una conmovedora carta en la que recordó a su esposa, Yanina Maranella, y a sus hijos, Aaron y Ainhoa, quienes fallecieron durante el devastador terremoto que sacudió Venezuela.

El defensor de Marítimo de La Guaira utilizó sus redes sociales para expresar el inmenso dolor que atraviesa desde aquella jornada en la que los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 provocaron el derrumbe del edificio donde se encontraba su familia. Mientras ellos estaban en La Guaira, una de las zonas más afectadas, Trejo permanecía en Caracas para disputar un partido con su equipo.

En su mensaje, el futbolista recordó las dramáticas horas posteriores al desastre y cómo debió afrontar la búsqueda de sus seres queridos entre los escombros.

"Me tocó vivir el peor momento de mi vida"

Trejo confesó que el terremoto hizo realidad el mayor miedo que había tenido en su vida. "Hace un mes me tocaba vivir el peor momento de mi vida, lo único que me aterraba: perder a mi familia", escribió.

El argentino relató que durante tres días participó activamente en las tareas de búsqueda, aun cuando sabía que las posibilidades de encontrarlos con vida eran mínimas. "Me tocó buscar en un edificio derrumbado sabiendo que ya estaban sin vida. No había nada que me aterrara más en mi existencia… Pero decidí hacerlo desde la fe, creyendo que podían estar vivos", expresó.

Post Instagram

El defensor también reveló que, en medio de la desesperación, decidió reunir a los rescatistas para orar por un milagro. "Cuando comenzó el tercer día decidí juntarlos y orar por un milagro. Así elijo vivir, por fe, aún en las peores circunstancias", reflexionó.

En su carta, Trejo aseguró que la misión que compartía con su familia seguirá vigente pese a la tragedia. "Como familia nos sembramos en esa tierra para que las personas conozcan de Cristo. Hoy les puedo decir que la vida de ellos no va a ser en vano", expresó.

El futbolista también agradeció el acompañamiento recibido durante los días más difíciles, especialmente el de sus familiares y amigos, quienes viajaron desde Argentina para sostenerlo luego del impacto de la noticia, que incluso obligó a que fuera sedado en las primeras horas. 

"Gracias a todos los que estuvieron a mi lado. Sin ustedes no hubiera podido soportar tanto dolor. Nunca me dejaron solo", cerró.

Finalmente, Trejo dejó en claro que, pese al inmenso sufrimiento, tiene la intención de regresar a Venezuela para continuar con su carrera y con el propósito que, según expresó, comenzó junto a su esposa e hijos. Su mensaje concluyó con una frase cargada de esperanza: "Nos vemos pronto, Venezuela".

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