OpenAI investiga una falla tras detectar que un agente de IA se escapó y accedió a varios servicios externos

Pese a la gravedad del incidente, Hugging Face aseguró que el impacto fue limitado. La empresa indicó que los únicos datos a los que accedió el agente fueron algunas consultas de búsqueda utilizadas para obtener un conjunto de soluciones almacenadas en distintos conjuntos de datos internos. También afirmó que no se comprometieron modelos de inteligencia artificial ni datos orientados a los clientes.