EE.UU. desconecta la IA más potente del mundo y deja afuera a los extranjeros

Conviene tener en cuenta en este contexto el estado de la cuestión sobre producción de algoritmos avanzados que presenta el “Artificial Intelligence Index Report 2026” de la Universidad de Stanford. El informe refleja, por una parte, quiénes son los dueños de los datos —empresas y países— y, por otra, quiénes los proporcionan y quedan literalmente en una situación de vasallaje. Los países que lideran y concentran el desarrollo de los algoritmos de punta son Estados Unidos, con 50 modelos producidos el año pasado, y China, con 30. A partir de allí, la geopolítica de la industria de la IA evidencia distancias casi abismales en cuanto a la representatividad de otros países: Corea produjo 5; Francia, 1; Reino Unido, 1. La preocupación de este último no es casual: se encuentra en una situación de enorme desventaja frente a los líderes. Podría sospecharse que su alarma ante el extractivismo corre pareja o tiene sus fuentes en su posición de poder en la OTAN y en el planeta respecto del mercado que hoy acapara la economía mundial y decide el destino de los países: los ciudadanos de éstos pasan a ser los vasallos involuntarios —y tal vez inconscientes— de las “áreas geográficas” desde donde operan los lobbys tecnológicos.