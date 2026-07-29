Mercado Pago lanzó dos nuevas inversión: cuál conviene según el nivel de riesgo

Resumen para apurados
- Mercado Pago lanzó hoy en Argentina dos nuevos fondos de inversión desde $100 para responder al creciente interés de los usuarios en diversificar sus ahorros.
- Las opciones incluyen Renta Fija y Variable desde la app. Surgen ante el uso de billeteras virtuales por 28,9 millones de argentinos frente a plazos fijos tradicionales.
- La medida democratiza el acceso al mercado de capitales local con bajo monto de entrada, impulsando la inclusión financiera y la competencia con la banca tradicional.
Invertir en acciones o bonos ya no requiere contar con una gran cantidad de dinero. Mercado Pago incorporó dos nuevas alternativas que permiten comenzar desde $100 directamente desde la aplicación.
La billetera virtual presentó un Fondo Común de Inversión de Renta Fija y otro de Renta Variable. Cada uno está pensado para un perfil diferente: quienes prefieren opciones más conservadoras y quienes están dispuestos a asumir un riesgo mayor para buscar rendimientos a largo plazo.
Las herramientas se suman al fondo que genera rendimientos diarios sobre el dinero disponible en la cuenta.
Cómo funcionan las nuevas inversiones
La primera opción se llama “Bonos, plazos fijos y más”. Es un fondo de Renta Fija orientado a usuarios que buscan una alternativa más estable para hacer rendir su dinero en el corto o mediano plazo.
El fondo puede invertir en bonos, plazos fijos y otros instrumentos financieros. Aunque está dirigido a perfiles conservadores, el rendimiento no está garantizado y puede variar según el comportamiento del mercado.
La segunda alternativa aparece bajo el nombre “Empresas argentinas”. Se trata de un fondo de Renta Variable que invierte en acciones de compañías locales.
En este caso, está pensado para personas que pueden tolerar mayores cambios en el valor de su inversión y tienen un horizonte de largo plazo. Como ocurre con las acciones, el dinero invertido puede subir o bajar.
El monto mínimo para acceder a cualquiera de los dos fondos es de $100. Los usuarios podrán solicitar el rescate y tener el dinero disponible en la cuenta al siguiente día hábil.
Los fondos son administrados por Mercado Pago Asset Management S.A. y custodiados por Banco Industrial S.A., bajo la regulación de la Comisión Nacional de Valores.
Por qué se sumaron estas opciones
El lanzamiento responde al crecimiento de las inversiones realizadas desde cuentas digitales. Según un informe de la consultora Invecq, cinco de cada diez usuarios tienen interés en explorar nuevas herramientas para hacer crecer su dinero.
El estudio señala que 28,9 millones de personas generan rendimientos diarios mediante billeteras virtuales. La cifra supera ampliamente a los 2,8 millones de usuarios que utilizan plazos fijos bancarios tradicionales.
Cómo empezar a invertir desde la aplicación
Para acceder a los nuevos fondos, los usuarios deben ingresar a Mercado Pago y buscar la sección “Inversiones” en la pantalla principal.
Luego deberán elegir la alternativa que mejor se ajuste a sus objetivos, indicar el monto y aceptar los términos, las condiciones y el reglamento del fondo.
La empresa informó que la función se habilitará de manera progresiva. Por eso, puede que todavía no aparezca en todas las cuentas.
Antes de invertir, conviene revisar el nivel de riesgo y el plazo recomendado de cada opción. Aunque se puede comenzar con $100, los rendimientos no están asegurados y dependen de los activos que integran cada fondo.