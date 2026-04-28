La morosidad de los créditos de Mercado Pago se cuadruplicó en solo un año

El informe señala que unos 6,3 millones de argentinos cuentan con líneas de crédito activas dentro de la plataforma, lo que representa el 14% de la población. A su vez, el promedio de préstamos por cliente subió a 3,3, frente a los 3,0 registrados en diciembre de 2024 y en paralelo también se registró una fuerte expansión del financiamiento a pequeñas y medianas empresas. En ese segmento, la cantidad de firmas con crédito pasó de 104.000 a 205.000 en apenas un año.