La morosidad de los créditos de Mercado Pago se cuadruplicó en solo un año

Resumen para apurados
- La morosidad de los créditos de Mercado Pago en Argentina saltó del 1,8% al 8,7% en 2025, según JP Morgan, afectando a 6,3 millones de usuarios por el deterioro de su capacidad de pago.
- El alza responde a tasas de interés más altas y una desaceleración en el otorgamiento de nuevos préstamos. La cartera total en el país asciende ahora a los US$ 1.100 millones.
- Aunque la mora es menor al 11% de Brasil, la tendencia alcista genera alerta en el sistema financiero. Analistas prevén un impacto persistente si las tasas se mantienen elevadas.
La morosidad en los créditos otorgados por Mercado Pago registró un fuerte incremento en la Argentina durante 2025 y encendió señales de alerta en el sistema financiero. Según un informe de JP Morgan, los atrasos en pagos de más de 90 días treparon al 8,7%, cuando un año antes se ubicaban en apenas 1,8%.
El salto implica que el nivel de incumplimiento se multiplicó casi por cinco en apenas 12 meses, reflejando un deterioro en la capacidad de pago de los usuarios de la principal billetera virtual del país. Este comportamiento, además, se encuentra en línea con lo que ocurre en bancos y otras entidades financieras.
El informe señala que unos 6,3 millones de argentinos cuentan con líneas de crédito activas dentro de la plataforma, lo que representa el 14% de la población. A su vez, el promedio de préstamos por cliente subió a 3,3, frente a los 3,0 registrados en diciembre de 2024 y en paralelo también se registró una fuerte expansión del financiamiento a pequeñas y medianas empresas. En ese segmento, la cantidad de firmas con crédito pasó de 104.000 a 205.000 en apenas un año.
Unos 6,3 millones de argentinos cuentan con líneas de crédito activas dentro de la plataforma y el 8,7% de ellos tiene atrasos en los pagos de los mismos.
Con estos números, el volumen total de préstamos en la Argentina asciende a US$1.100 millones, equivalente al 12% de la cartera global de Mercado Pago. Aun así, el país se mantiene por debajo de mercados como Brasil, con US$7.900 millones, y México, con US$3.600 millones.
Los factores detrás del aumento de la morosidad en Mercado Pago
Entre los motivos que explican el deterioro en los niveles de pago, el informe destaca el fuerte incremento de las tasas de interés durante el cuarto trimestre de 2025 en la Argentina. Este escenario encareció el refinanciamiento de deudas y complicó la situación de los usuarios.
Además, en mayo de 2025 se produjo una desaceleración en el otorgamiento de nuevos créditos. La menor incorporación de préstamos "nuevos y sanos" provocó que aumentara el peso relativo de los créditos impagos dentro del total.
Pese al marcado incremento, JP Morgan subrayó que los niveles de morosidad en la Argentina todavía se ubican por debajo de los de Brasil, donde alcanzan el 11%. Sin embargo, la tendencia al alza y el contexto de tasas elevadas mantienen en alerta a los analistas del sector.