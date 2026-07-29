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¿Por qué la hija de Tom Cruise decidió quitarse el apellido del actor?

La decisión de adoptar la identidad materna figura ya en los padrones electorales tras años de perfil bajo en Nueva York.

¿Por qué la hija de Tom Cruise decidió quitarse el apellido del actor?
Fuente: La Nación
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Suri Noelle, hija de Tom Cruise, eliminó legalmente el apellido paterno en Pensilvania al registrarse como votante para honrar a su madre y afianzar su independencia.
  • Tras el divorcio de sus padres en 2012, la joven se crio con Katie Holmes. La distancia con Cruise se evidenció en su graduación de 2024, donde ya usó su nuevo nombre.
  • La decisión consolida su vida universitaria en Carnegie Mellon bajo un perfil bajo, alejada de la presión mediática y del entorno financiero de su padre.
Resumen generado con IA

Suri Noelle, hija de Tom Cruise, adoptó una nueva identidad legal al eliminar el apellido de su padre de los registros públicos. Esta decisión trascendió el ámbito personal  confirmarse su inscripción como votante en el condado de Allegheny, Pensilvania. La joven de 20 años cursa actualmente sus estudios en la Universidad Carnegie Mellon, donde eligió utilizar el segundo nombre de su madre para identificarse.

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El distanciamiento simbólico cobró relevancia durante los eventos de su vida académica. Mientras la estudiante celebraba su graduación de secundaria en junio de 2024, la ausencia de su progenitor fue notoria.

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El vinculo con su madre y la exploración de la independencia

La elección del apellido es en honor a su madre, Katie Holmes, ya que "Noelle" es su segundo nombre. Desde el divorcio con Cruise en 2012, la actriz mantuvo la custodia total sobre su hija. Ambas desarrollaron un vínculo estrecho lejos de la constante atención que genera la figura de Tom.

El proceso de cambio comenzó a manifestarse públicamente durante la ceremonia de finalización escolar. En aquel acto institucional, la joven utilizó por primera vez su nueva denominación ante sus compañeros y docentes. Aquel gesto confirmó una transición identitaria que hoy figura en los documentos electorales oficiales.

Distanciamiento familiar y vida universitaria

Durante el fin de semana de graduación, Tom Cruise asistió a un concierto de Taylor Swift en la ciudad de Londres. Eso dio a entender la falta de relación cercana entre ambos desde hace tiempo. Katie Holmes expresó orgullo por los logros de la estudiante, describiendo esta fase como un periodo de descubrimiento personal. La madre buscó proteger la privacidad de la joven frente a diversas especulaciones financieras malintencionadas.

Katie desmintió recientemente informaciones sobre supuestos fondos fiduciarios entregados por el actor tras el cumplimiento de la mayoría de edad. La intérprete calificó aquellas versiones como falsas mediante sus plataformas digitales oficiales para frenar los rumores. Mientras tanto, la alumna de Carnegie Mellon mantiene un perfil discreto durante su formación profesional en Pensilvania. Ella prefiere caminar por las calles de Nueva York junto a su madre y colegas como Joshua Jackson en absoluta tranquilidad.

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