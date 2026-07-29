¿Por qué la hija de Tom Cruise decidió quitarse el apellido del actor?

Distanciamiento familiar y vida universitaria

Durante el fin de semana de graduación, Tom Cruise asistió a un concierto de Taylor Swift en la ciudad de Londres. Eso dio a entender la falta de relación cercana entre ambos desde hace tiempo. Katie Holmes expresó orgullo por los logros de la estudiante, describiendo esta fase como un periodo de descubrimiento personal. La madre buscó proteger la privacidad de la joven frente a diversas especulaciones financieras malintencionadas.