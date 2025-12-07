Ana de Armas habló de su amistad con Keanu Reeves tras su separación con Tom Cruise

Su interpretación en Blonde, por la cual obtuvo una nominación al Oscar, modificó profundamente su enfoque de la actuación. De Armas admitió que ahora afronta el riesgo de quedar encasillada en papeles de acción, por la popularidad de sus recientes proyectos. Sin embargo, la actriz manifestó que su filosofía profesional la lleva a no elegir siempre la seguridad, señalando: "No estoy aquí para ir a lo seguro". Su deseo es evitar hacer lo que la industria ofrece, priorizando proyectos que verdaderamente le apasionen.