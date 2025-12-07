Ana de Armas habló de su amistad con Keanu Reeves tras su separación con Tom Cruise

La vida personal de la actriz Ana de Armas fue noticia mundial recientemente tras su ruptura con Tom Cruise. Ambos finalizaron su noviazgo después de nueve meses de relación y una fuente cercana señaló que el motivo es que "se llevan mejor como amigos". Pese al fin de esa relación amorosa, la artista se concentró en su carrera profesional, brindando detalles de su evolución en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo.
Durante una sesión especial, De Armas repasó su trayectoria desde Cuba hasta Hollywood y explicó cómo las decisiones audaces forjaron su camino. En ese evento, la intérprete de Blonde dedicó tiempo a discutir la "hermosa amistad" que mantiene con una figura clave del cine de acción: Keanu Reeves, quien se convirtió en un pilar en su transformación hacia una de las estrellas más versátiles de la industria cinematográfica.
La amistad de Ana de Armas con Keanu Reeves
De Armas rememoró su primer encuentro con Reeves cuando recién se mudó a Los Ángeles para filmar la película Knock Knock. En ese momento, la artista confesó que "apenas hablaba inglés", lo cual complicó la comunicación inicial. Pese a esa barrera idiomática, ella destacó que ambos "conectamos muy bien" y formaron un vínculo fuerte.
La actriz calificó al compañero de reparto como "increíblemente amable y generoso", resaltando su apoyo constante. El reencuentro profesional ocurrió años después en el spin-off de John Wick, Ballerina, donde ella fue la protagonista. Para De Armas, tener a Keanu allí, respaldándola diez años más tarde, "significó mucho".
La transformación de Ana de Armas en el cine
El camino hacia el cine de acción fue algo totalmente imprevisto para la actriz, pues "nunca consideré atlética ni imaginé" dedicarme a ese género. Esta senda comenzó con una participación breve en Sin tiempo para morir, la cual "cambió mi vida" en solo quince minutos de pantalla. La preparación física para su nuevo rol en Ballerina fue extrema y duró meses, incluso mientras filmaba. De Armas describió ese proceso como "agotador, pero lo disfruté", señalando que aprendió muchísimo.
Su interpretación en Blonde, por la cual obtuvo una nominación al Oscar, modificó profundamente su enfoque de la actuación. De Armas admitió que ahora afronta el riesgo de quedar encasillada en papeles de acción, por la popularidad de sus recientes proyectos. Sin embargo, la actriz manifestó que su filosofía profesional la lleva a no elegir siempre la seguridad, señalando: "No estoy aquí para ir a lo seguro". Su deseo es evitar hacer lo que la industria ofrece, priorizando proyectos que verdaderamente le apasionen.