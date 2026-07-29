Retiran del mercado un famoso juguete viral por contener altos niveles de un compuesto cancerígeno

El reconocido bao de juguete, un objeto con forma de bollo al vapor asiático, hecho de polímero flexible y disponible en las jugueterías argentinas y sitios de e-commerce como Mercado Libre, será sacado del mercado luego de la denuncia de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor constató la presencia de benceno, una sustancia tóxica que puede ingresar al organismo por inhalación o contacto directo con la piel, aún sin ser ingerida.