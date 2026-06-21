El coleccionista que reconstruyó la historia de los juguetes de hojalata

Hay objetos que sobreviven a quienes los fabricaron. Pequeñas piezas de metal que atravesaron guerras, cambios tecnológicos y generaciones enteras de niños. Objetos que, décadas después, siguen contando historias. Eso es lo que ocurre con los juguetes de hojalata. Mucho más que simples entretenimientos, fueron durante décadas un reflejo de la vida cotidiana, de los avances y hasta de las aspiraciones de una sociedad. Un automóvil, una cocina en miniatura o una muñeca mecánica podían condensar, en apenas unos centímetros, el mundo de los adultos visto a través de los ojos de un niño.