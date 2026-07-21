Operativo contrarreloj en la puna de Catamarca: hay cinco mineros atrapados por una tormenta de nieve

Resumen para apurados
- Un operativo busca rescatar hoy a cinco mineros atrapados en una camioneta en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca, tras quedar varados por un fuerte temporal de nieve.
- Fueron ubicados por teléfono satelital a 4.500 metros de altura y están bien. Rescatistas usan maquinaria pesada para abrir paso entre acumulaciones de dos metros de nieve.
- El incidente en el yacimiento de litio Fénix impulsa a la minera Río Tinto y a la provincia a reforzar protocolos de emergencia y logística ante temporales en la alta puna.
Cinco trabajadores mineros permanecen atrapados en el Salar del Hombre Muerto, en el departamento catamarqueño de Antofagasta de la Sierra, luego de quedar varados por un intenso temporal de nieve que dejó acumulaciones de hasta dos metros sobre los caminos de la puna.
Los operarios se encuentran resguardados dentro de una camioneta mientras un amplio operativo de rescate intenta llegar hasta el lugar, a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Aunque los equipos de emergencia lograron establecer contacto con ellos al mediodía, las condiciones meteorológicas continúan dificultando el acceso tanto por tierra como por aire.
La emergencia ocurre en una de las principales zonas de producción de litio del país. El hecho se registró en el área del proyecto Fénix, operado por la empresa Río Tinto, donde además de los cinco trabajadores permanecen turistas y personal de empresas contratistas que fueron asistidos por los equipos de emergencia, aunque continúan en la zona.
Teléfonos satelitales, clave para localizarlos
Los trabajadores pudieron ser ubicados gracias a que contaban con teléfonos satelitales Starlink, según confirmó Gustavo Molina, secretario general de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de Catamarca, en declaraciones a Infobae.
El dirigente explicó que, sin esa tecnología, la localización habría sido prácticamente imposible debido a la escasa visibilidad provocada por el viento blanco que afecta a la alta montaña.
El rescate se desarrolla en dos frentes simultáneos. Uno de los equipos avanza desde Antofagasta de la Sierra, mientras que el otro desciende desde el propio salar.
Del operativo participan organismos del Estado, empresas mineras, municipios y cuerpos de bomberos, en el marco de los protocolos previstos para este tipo de contingencias.
Nieve de dos metros y maquinaria pesada
Según detalló Molina, el camino hacia el lugar donde permanecen los trabajadores presenta acumulaciones de nieve de hasta dos metros, lo que obliga a utilizar topadoras y otra maquinaria pesada para abrir paso.
El dirigente indicó que, durante la última comunicación con los operarios, el viento blanco continuaba afectando la zona, complicando las tareas de rescate. No obstante, aseguró que todos los involucrados se encontrarían en buen estado de salud.
En las cercanías existe un refugio perteneciente a puesteros de la región, que podría utilizarse si las condiciones climáticas impiden completar el traslado antes del anochecer.
Fuentes del Gobierno de Catamarca informaron al mencionado medio que los rescatistas se encontraban muy cerca del punto donde permanecen los trabajadores.
La respuesta de Río Tinto
A través de un comunicado oficial, Río Tinto informó que un grupo de empleados y contratistas que había partido desde el sitio Fénix "debió interrumpir temporalmente su traslado hacia la localidad de Antofagasta de la Sierra".
La compañía explicó que la principal dificultad radica en el acceso al lugar, debido a que las nevadas registradas son excepcionales y dejaron prácticamente intransitables los caminos de la zona.
Asimismo, señaló que se analizan alternativas de rescate tanto por vía terrestre como aérea.
La empresa también indicó que activó sus protocolos de respuesta a emergencias desde que tomó conocimiento del incidente y que trabaja de manera coordinada con las autoridades provinciales. Además, reforzó las medidas preventivas en el campamento Fénix para resguardar al personal que permanece en el complejo durante el temporal.