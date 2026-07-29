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¿Cuántos pedidos debe hacer un repartidor para cubrir la canasta básica? El dato que revela un nuevo informe

Un estudio basado en el coeficiente de Alcance del Pedido Promedio (APP) reveló la cantidad de pedidos necesarios para cubrir la canasta básica en el caso de Pedidos Ya.

Cuántos pedidos debe completar un repartidor.
Cuántos pedidos debe completar un repartidor. (Imagen Web)
Por Luisina Acosta Hace 57 Min

Resumen para apurados

  • Un informe de Fundación Encuentro reveló que en Argentina un repartidor necesita 453 envíos al trimestre para cubrir la canasta básica de su hogar a marzo de 2026.
  • El indicador APP evalúa las comisiones sin propinas. La cifra se mantuvo estable gracias a los aumentos en PedidosYa, mientras que Rappi congeló sus tarifas desde octubre.
  • El estudio evidencia la tensión entre la inflación y los ingresos. Congelar tarifas exige un mayor esfuerzo físico a los trabajadores para no caer en la pobreza.
Resumen generado con IA

El conjunto de alimentos, bienes y servicios esenciales que una familia necesita para vivir y cubrir sus necesidades primordiales en la Argentina puede solventarse con unos 453 envíos en un trimestre, según un nuevo informe de Fundación Encuentro en el que se lleva al análisis el coeficiente de Alcance del Pedido Promedio. De esta manera es posible conocer cuántas entregas necesita completar un repartidor para que su trabajo se convierta en su sustento de vida.

Le robaron el celular a un repartidor de agua y lo recuperaron gracias a las cámaras

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El Alcance del Pedido Promedio (APP) es un indicador que relaciona el valor que cobra un trabajador por una comisión promedio, sin incluir propinas, en plataformas de delivery con la canasta básica de un hogar tipo que incluye cuatro integrantes. Este estudio permite determinar cuántos despachos debe hacer un mensajero para alcanzar distintos niveles de subsistencia en la vida cotidiana. Para los colaboradores de PedidosYa, es necesario pedalear o manejar por unos 453 viajes en el primer trimestre de 2026.

Cuántos pedidos se deben completar para cubrir la CBT

De acuerdo con Fundación Encuentro, la estimación que corresponde al primer trimestre de 2026 arrojó datos relativamente estables con respecto al trimestre pasado, al cierre de 2025. Esto se debió a que la actualización de la tarifa promedio en aplicaciones como PedidosYa evitó que el deterioro sea más pronunciado y permitió que algunos indicadores de umbrales económicos se mantuvieran sin cambios, situación que no ocurrió en Rappi, donde los precios no se actualizaron.

El informe reveló que para cubrir la Canasta Básica Total de un hogar de cuatro integrantes, el coeficiente pasó de 454 comisiones en diciembre de 2025 a 453 despachos en marzo de 2026, lo que implicó una reducción de un envío. Este resultado contrasta con la evolución del resto de los indicadores, que en su mayoría muestran aumentos moderados.

Infografía de APP Infografía de APP Imagen: Fundación Encuentro

Canasta familiar, alquileres y crianza

El panorama fue distinto para la Canasta Básica Total individual, que pasó de 140 a 147 entregas, mientras que la Canasta Básica Alimentaria por persona aumentó de 63 a 67 comisiones.

En detalle, durante marzo el valor del despacho promedio se ubicó en $3.165,2 en el agregado general. La diferencia entre empresas resultó clave para este comportamiento: PedidosYa elevó su tarifa media por entrega de $3.659 a $3.924, mientras que Rappi mantuvo congelados sus valores desde octubre del año pasado. Este ajuste en una de las firmas permitió compensar parcialmente la suba de la inflación y los precios de referencia.

Los costos operativos del delivery

Para alcanzar otros umbrales económicos de la vida diaria, el informe detalló la cantidad de salidas que debe llevar a cabo un trabajador de repartos. Por ejemplo, se requirieron 320 comisiones para cubrir el ingreso promedio individual del país, 111 despachos para llegar al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y 13 entregas para abonar la cuota mensual del Monotributo en la categoría A. En tanto, el costo operativo de llenar un tanque de combustible de moto de 3,5 litros se mantuvo en dos viajes.

La crianza de los hijos y el acceso a la vivienda también mostraron una mayor exigencia para los riders. La canasta de crianza para un niño promedio subió de 170 a 175 despachos, en tanto que para cubrir la de un bebé se precisaron 156 envíos. Por su parte, para afrontar un alquiler promedio en el mercado se necesitaron 250 comisiones, mientras que el pago de una renta para un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires escaló de 167 a 177 entregas.

El impacto de las tarifas congeladas

Desde la Fundación Encuentro explicaron que el coeficiente APP refleja la constante tensión entre el aumento del costo de vida y las correcciones de tarifa que aplican las apps. En los períodos donde las plataformas congelan la retribución por envío —como sucedió en Rappi—, el esfuerzo físico y de tiempo exigido a los trabajadores se incrementa de forma acelerada para no caer por debajo de la línea de pobreza o indigencia.

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