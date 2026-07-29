¿Cuántos pedidos debe hacer un repartidor para cubrir la canasta básica? El dato que revela un nuevo informe

La crianza de los hijos y el acceso a la vivienda también mostraron una mayor exigencia para los riders. La canasta de crianza para un niño promedio subió de 170 a 175 despachos, en tanto que para cubrir la de un bebé se precisaron 156 envíos. Por su parte, para afrontar un alquiler promedio en el mercado se necesitaron 250 comisiones, mientras que el pago de una renta para un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires escaló de 167 a 177 entregas.