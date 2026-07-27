Le robaron el celular a un repartidor de agua y lo recuperaron gracias a las cámaras

Resumen para apurados
- Un repartidor de agua recuperó su celular tras sufrir un robo en Banda del Río Salí, luego de que las cámaras de monitoreo localizaran al ladrón rápidamente.
- La víctima denunció el hurto en la Base de Monitoreo. Los operadores rastrearon al sospechoso en tiempo real y guiaron a vigías municipales hasta atraparlo con el teléfono.
- El imputado quedó a disposición de la Justicia. La comuna resaltó la eficacia del trabajo coordinado entre la tecnología de videovigilancia y los agentes de calle.
Un repartidor de agua logró recuperar su teléfono celular pocas horas después de haber sufrido un robo, gracias a un operativo coordinado entre el Centro de Monitoreo de Banda del Río Salí y los vigías municipales.
Según informaron fuentes oficiales, el trabajador se presentó en la Base de Monitoreo para denunciar que le habían sustraído el teléfono del interior de su vehículo mientras realizaba su recorrido habitual.
Tras recibir la denuncia, los operadores comenzaron de inmediato a revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad. A partir de ese análisis, lograron identificar al sospechoso, quien había descendido de una motocicleta para cometer el robo.
Con esa información, el Centro de Monitoreo inició un seguimiento en tiempo real mediante el sistema de videovigilancia. Durante el operativo, uno de los visualizadores detectó al sospechoso cuando caminaba por calles cercanas y fue guiando a los vigías municipales hasta su ubicación.
Minutos después, el personal interceptó al acusado a pocas cuadras del lugar donde se había producido el hecho y recuperó el teléfono celular, que aún llevaba entre sus pertenencias.
El sospechoso fue trasladado posteriormente a la comisaría con jurisdicción en la zona, donde quedó a disposición de la Justicia.
Desde el municipio destacaron el trabajo conjunto entre los operadores del sistema de videovigilancia y los vigías municipales, cuya intervención permitió esclarecer el robo en poco tiempo y devolver el dispositivo a su propietario.