Quién es Zoey Kuhn, la estadounidense que llegó a Rosario Central y es sensación del fútbol femenino

Resumen para apurados
- La delantera estadounidense Zoey Kuhn se convirtió en figura de Rosario Central tras marcar siete goles en nueve partidos desde su llegada en abril al fútbol argentino.
- Formada en California, Kuhn llegó al club para jugar en Primera B y se adaptó rápido destacando la exigencia física y la calidez recibida en la ciudad de Rosario.
- El conjunto canalla ilusiona sus aspiraciones en el torneo con el rendimiento de la atacante norteamericana, quien busca consolidarse como referente en el país.
El fútbol femenino de Rosario Central encontró una nueva figura que no deja de sorprender. Se trata de Zoey Kuhn, una delantera estadounidense de apenas 22 años que llegó al club hace cuatro meses y rápidamente se ganó un lugar entre las principales protagonistas del campeonato gracias a su capacidad goleadora.
Nacida en 2004 en Thousand Oaks, California, Kuhn realizó toda su formación futbolística en Estados Unidos antes de dar el salto al fútbol argentino. En abril de este año se incorporó al "Canalla", que compite en la Primera B, y su adaptación fue inmediata: convirtió siete goles en sus primeros nueve partidos.
Además de destacarse dentro de la cancha, la atacante aseguró sentirse muy cómoda en Rosario, pese a que todavía habla poco español. "Las chicas son muy buenas y el club es increíble, así que me estoy divirtiendo", afirmó. También elogió la ciudad y destacó el río Paraná, las calles y la amabilidad de la gente.
En cuanto a su estilo de juego, Kuhn se definió como una futbolista "rápida, agresiva y técnica". También reconoció que la principal diferencia entre el fútbol argentino y el estadounidense pasa por la intensidad física, con un mayor énfasis en la velocidad y la fortaleza en cada disputa.
La nueva sensación del "Canalla"
Con apenas unos meses en el país, Zoey Kuhn ya se convirtió en una de las grandes revelaciones del torneo femenino. Sus goles y su rápida adaptación ilusionan a Rosario Central, que apuesta por el crecimiento de una jugadora que comienza a dejar su huella en el fútbol argentino.