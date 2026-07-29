Cuáles son los mejores alfajores argentinos: el ranking de las versiones nacionales, según Taste Atlas

El resultado de este exhaustivo trabajo es un ranking que refleja el mapa federal del sabor argentino, posicionando a productores que han sabido convertir a este clásico en una auténtica pieza de gastronomía artesanal. El primer puesto quedó en manos de Señor Alfajor, originario de Monte Grande, Buenos Aires. Con una calificación de 4.9 estrellas sobre 5, esta marca logró consolidarse como una experiencia inolvidable. Su receta le valió ser consagrado como el "Mejor Alfajor del Mundo" en el Campeonato Mundial del Alfajor 2024 y adjudicarse la medalla de Oro en la edición 2025, destacándose por su equilibrio de sabores y una presentación impecable.