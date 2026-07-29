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Cuáles son los mejores alfajores argentinos: el ranking de las versiones nacionales, según Taste Atlas

La prestigiosa guía gastronómica Taste Atlas actualizó su ranking de repostería y consagró a las mejores marcas del país. El recorrido por el podio artesanal que redefinió al clásico nacional.

El ranking de los mejores alfajores según taste Atlas.
El ranking de los mejores alfajores según taste Atlas. Imagen: Shutterstock/Taste Atlas
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La guía Taste Atlas publicó el ranking de los mejores alfajores de Argentina, consagrando a Señor Alfajor en el primer puesto según las opiniones y premios de la audiencia.
  • La nómina se elaboró mediante reseñas y recomendaciones locales. El podio lo completan Malfatti de Mar del Plata y El Nazareno de Córdoba, seguidos por Guolis y Camboya.
  • El listado impulsa la proyección internacional de la gastronomía artesanal argentina y consolida la diversidad de recetas regionales del icónico dulce nacional.
Resumen generado con IA

Taste Atlas casi que acostumbró a los lectores del país a considerar los alfajores dentro de otra “categoría”. Cada vez que el prestigioso listado actualiza sus nóminas sobre “galletitas”, la preparación de dos tapas y dulce de leche recibe este nuevo nombre, quizás poco frecuente para los argentinos. La “cookie tradicional de la nación” fue elegida nuevamente por la plataforma y en esta ocasión con una selección más profunda, ya no comparándola con las especialidades del mundo sino con las propias versiones criollas, publicando la tabla de los “mejores alfajores argentinos”.

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Rankeado como “una de las galletas más ricas del mundo”, el alfajor no es una especialidad universal. Puede que la técnica sea la misma: de manera obligatoria, dos discos de masa y un relleno. Pero en los diferentes puntos del país, todos esos componentes varían entre recetas, sabores y texturas. Por ello es que esta elaboración de “galletas dulces y desmenuzables” también tiene su propio listado que fue publicado en el último tiempo por Taste Atlas.

El veredicto de Taste Atlas sobre el clásico nacional

Descrito como una galleta tipo sándwich, el alfajor, según Taste Atlas, consiste en dos tapas redondas, dulces y desmenuzables, rellenas de dulce de leche o mermeladas de frutas. “En Argentina, se pueden encontrar alfajores con diferentes sabores de relleno, como chocolate, vainilla o diversas frutas. También se presentan en distintos tamaños y formas, y suelen disfrutarse con té o café”, menciona el portal especializado.

Según aclaran desde la plataforma gastronómica, la clasificación de los alfajores más destacados se basa en las valoraciones de la audiencia. La lista inicial de los productores más sobresalientes se elaboró a partir de reseñas, premios, recomendaciones locales, cobertura en medios y blogs, y opiniones de consumidores. Así se conformó la nómina de las galletas argentinas más premiadas que se distribuyen entre la capital Argentina y Córdoba.

Señor Alfajor, Señor Alfajor, (Imagen Web)

Los alfajores del podio nacional

1. Señor Alfajor

El resultado de este exhaustivo trabajo es un ranking que refleja el mapa federal del sabor argentino, posicionando a productores que han sabido convertir a este clásico en una auténtica pieza de gastronomía artesanal. El primer puesto quedó en manos de Señor Alfajor, originario de Monte Grande, Buenos Aires. Con una calificación de 4.9 estrellas sobre 5, esta marca logró consolidarse como una experiencia inolvidable. Su receta le valió ser consagrado como el "Mejor Alfajor del Mundo" en el Campeonato Mundial del Alfajor 2024 y adjudicarse la medalla de Oro en la edición 2025, destacándose por su equilibrio de sabores y una presentación impecable.

2. Alfajores Malfatti

En el segundo escalón se ubica Alfajores Malfatti, un ícono de Mar del Plata. Nacido como un proyecto familiar de la familia Di Meglio, su nombre —que en italiano significa "mal hecho"— rinde tributo a la honestidad de la elaboración artesanal. Estos alfajores marplatenses sobresalen no solo por su sabor auténtico y de ingredientes seleccionados, sino también por un tamaño significativamente superior al promedio del mercado.

3. El Nazareno

El podio lo completa la provincia de Córdoba con El Nazareno, una tradicional confitería de Villa Carlos Paz que nació en 1982 en el Valle de Traslasierra. La firma creada por Leonardo Grisoni y María Estela Gurriere mantiene firme su filosofía artesanal: cada alfajor se arma capa por capa, garantizando una armonía justa entre la masa y la generosa porción de dulce de leche.

4. Guolis

El cuarto lugar fue atribuido a Guolis, una marca bonaerense que a finales de los años 90 irrumpió con una propuesta innovadora: el "alfajor con corazón", donde al tradicional dulce de leche se le suma un centro de mermelada frutal. Esta combinación aporta notas de frescura y equilibra la dulzura de la preparación, convirtiéndola en una opción moderna y distintiva.

5. Camboya

Finalmente, el top 5 se cierra con otra propuesta marplatense: Camboya. Fundada en 2012, esta marca logró un merecido reconocimiento —incluida la medalla de Bronce en el Campeonato Mundial del Alfajor 2024— al combinar la receta clásica con rellenos audaces como Nutella o pistacho, además de sus reconocidas cajas de degustación que conquistan a los paladares más exigentes.

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