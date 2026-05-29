Qué es Taste Atlas, la prestigiosa publicación que destacó el sánguche de milanesa tucumano

No es la primera vez que Taste Atlas nomina un plato argentino entre los más destacados internacionalmente. En su último ranking, “World’s Most Iconic Sandwiches” (Los Sánguches Más Icónicos del Mundo), de hecho, ingresaron dos más: el lomito de Lomitos El Bosque, de Córdoba y el choripán de Nuestra Parrilla, de Buenos Aires.