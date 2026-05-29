Qué es Taste Atlas, la prestigiosa publicación que destacó el sánguche de milanesa tucumano
El legendario local tucumano fue elegido por la prestigiosa guía gastronómica entre los mejores del planeta. Junto al choripán y al lomito cordobés, la milanesa nacional consolida a la Argentina en el podio del mapa culinario global.
Resumen para apurados
- La guía Taste Atlas seleccionó recientemente al sánguche de milanesa tucumano de 'Chacho' como uno de los más icónicos del mundo en su prestigioso ranking global de sándwiches.
- Fundada en 2018 por Matija Babic, Taste Atlas es una plataforma que califica platos locales usando opiniones de críticos y usuarios para crear un mapa gastronómico mundial.
- El reconocimiento consolida la gastronomía argentina en el mapa mundial, sumándose a otras distinciones obtenidas previamente por el asado, las empanadas y los alfajores locales.
Taste Atlas acaba de reconocer el sánguche de milanesa de Chacho como uno de los más icónicos del mundo. En un listado de 40 platos, todos sánguches de distintas partes del mundo, el del Rey de la Milanesa quedó seleccionado entre los de mejor puntaje.
No es la primera vez que Taste Atlas nomina un plato argentino entre los más destacados internacionalmente. En su último ranking, “World’s Most Iconic Sandwiches” (Los Sánguches Más Icónicos del Mundo), de hecho, ingresaron dos más: el lomito de Lomitos El Bosque, de Córdoba y el choripán de Nuestra Parrilla, de Buenos Aires.
Taste Atlas: la guía culinaria para turistas
Taste Atlas fue fundado en 2018 oficialmente, aunque desde 2015 su creador, el politólogo y periodista croata Matija Babic, ya venía ideándolo. La plataforma busca elaborar una guía de platos locales alrededor de todo el mundo. Su sitio, tasteatlas.com, funciona como un mapa interactivo que permite conocer qué ofrece cada rincón del mundo.
Pero Taste Atlas no funciona por sí solo. Miles de usuarios y críticos gastronómicos forman parte de su plataforma. Mediante sus participantes, la plataforma puede crear los mejores rankings que sirven de indicadores a quienes buscan visitar un sitio.
Bajo la consigna “viajá global, comé local”, Taste Atlas ofrece no solo rankings con los favoritos de sus críticos, sino también recetas de platos tradicionales que sólo se elaboran en algunas partes del mundo.
Argentina entre las favoritas de Taste Atlas
Para suerte y reconocimiento de la gastronomía local, Argentina aparece frecuentemente entre los rankings que publica Taste Atlas. En marzo, el asado fue elegido entre las barbacoas más destacadas del mundo. Entre preparaciones europeas y norteamericanas de carne, el asado recibió una calificación de 4.4 estrellas.
En otra oportunidad, también Tucumán logró un reconocimiento. Con un puntaje de 4.4 estrellas, la receta de empanadas tucumanas quedaron en el ranking de platos que elaboró Taste Atlas en abril.
Entre los platos dulces Argentina también pisa fuerte, porque los alfajores nacionales fueron históricamente destacados. Taste Atlas los incluyó entre las mejores galletas del mundo. Los alfajores de El Nazareno, de Traslasierra, Córdoba, lideraron el ranking de las 100 mejores galletas del mundo este año.