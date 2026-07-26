Budín de limón casero: la receta exprés, sin harina y sin batidora

Resumen para apurados
- Virginia Gómez difundió hoy una receta fácil de budín de limón sin TACC para ofrecer una opción de merienda económica y apta para celíacos sin usar electrodomésticos.
- La preparación utiliza ingredientes accesibles como premezcla sin gluten, huevos y limón, mezclados a mano y cocinados al horno, en sartén o en freidora de aire.
- La propuesta impulsa opciones gastronómicas inclusivas y prácticas en redes sociales, facilitando la repostería casera para personas con intolerancia al gluten.
Preparar un budín húmedo, aromático y apto para celíacos carece de complicaciones y prescinde por completo de electrodomésticos complejos. Esta propuesta rápida, económica y sin batidora gana popularidad en redes gracias a su practicidad y su textura notablemente esponjosa.
Un simple recipiente, un batidor manual y pocos ingredientes libres de gluten bastan para lograr un resultado perfecto. El proceso resulta accesible para cualquier persona que busque disfrutar de una merienda casera sin complicaciones técnicas.
Paso a paso: cómo hacer un budín de limón
Ingredientes:
- 2 huevos
- 3/4 taza de azúcar
- 1 taza de premezcla sin TACC
- 1/3 taza de aceite
- 1/3 taza de leche sin lactosa o agua
- Ralladura de 1 limón
- Jugo de 1/2 limón
- 1 cdita de esencia de vainilla
- 1 cdita de polvo para hornear apto
- Pizca de sal
Paso 2: Incorporar los secos tamizadosAgregá la premezcla sin TACC, el azúcar, el polvo para hornear, la pizca de sal y la ralladura de limón, pasándolos previamente por un tamiz para prevenir grumos y lograr mayor ligereza.
Paso 3: Unir con movimientos envolventesMezclá con suavidad hasta conseguir una masa lisa, evitando trabajarla en exceso para conservar una textura bien esponjosa.
Paso 4: Verter en el molde y cocinarTransfirió la preparación a un molde previamente enmantecado y espolvoreado con premezcla.
- Al horno: cociná de 30 a 35 minutos a 170–180°C.
- En sartén con tapa: cociná de 20 a 25 minutos a fuego mínimo.
- En airfryer: cociná de 15 a 18 minutos a 160°C.