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Budín de limón casero: la receta exprés, sin harina y sin batidora

Cómo lograr un budín irresistiblemente húmedo, esponjoso y libre de gluten en pocos minutos, utilizando únicamente utensilios manuales y métodos de cocción alternativos.

Budín de limón casero: la receta exprés, sin harina y sin batidora
Imagen generada con IA por TN
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Virginia Gómez difundió hoy una receta fácil de budín de limón sin TACC para ofrecer una opción de merienda económica y apta para celíacos sin usar electrodomésticos.
  • La preparación utiliza ingredientes accesibles como premezcla sin gluten, huevos y limón, mezclados a mano y cocinados al horno, en sartén o en freidora de aire.
  • La propuesta impulsa opciones gastronómicas inclusivas y prácticas en redes sociales, facilitando la repostería casera para personas con intolerancia al gluten.
Resumen generado con IA

Preparar un budín húmedo, aromático y apto para celíacos carece de complicaciones y prescinde por completo de electrodomésticos complejos. Esta propuesta rápida, económica y sin batidora gana popularidad en redes gracias a su practicidad y su textura notablemente esponjosa.

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Un simple recipiente, un batidor manual y pocos ingredientes libres de gluten bastan para lograr un resultado perfecto. El proceso resulta accesible para cualquier persona que busque disfrutar de una merienda casera sin complicaciones técnicas.

Paso a paso: cómo hacer un budín de limón

Ingredientes:

  • 2 huevos
  • 3/4 taza de azúcar
  • 1 taza de premezcla sin TACC
  • 1/3 taza de aceite
  • 1/3 taza de leche sin lactosa o agua
  • Ralladura de 1 limón
  • Jugo de 1/2 limón
  • 1 cdita de esencia de vainilla
  • 1 cdita de polvo para hornear apto
  • Pizca de sal

Paso 2: Incorporar los secos tamizadosAgregá la premezcla sin TACC, el azúcar, el polvo para hornear, la pizca de sal y la ralladura de limón, pasándolos previamente por un tamiz para prevenir grumos y lograr mayor ligereza.

Paso 3: Unir con movimientos envolventesMezclá con suavidad hasta conseguir una masa lisa, evitando trabajarla en exceso para conservar una textura bien esponjosa.

Paso 4: Verter en el molde y cocinarTransfirió la preparación a un molde previamente enmantecado y espolvoreado con premezcla.

  • Al horno: cociná de 30 a 35 minutos a 170–180°C.
  • En sartén con tapa: cociná de 20 a 25 minutos a fuego mínimo.
  • En airfryer: cociná de 15 a 18 minutos a 160°C.
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