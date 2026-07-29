¿A los perros les gusta ver televisión? Esto descubrió un estudio científico

Resumen para apurados
- Un estudio de la Universidad de Auburn (EE. UU.) reveló que la reacción de los perros al mirar televisión depende de su personalidad y del tipo de estímulo.
- Los perros activos siguen movimientos y los sensibles responden a sonidos. Los ladridos televisados captaron la atención del 45 % de los animales analizados.
- Expertos advierten que la televisión puede generar alerta permanente en las mascotas y no debe reemplazar actividades esenciales como paseos y juegos.
Aunque muchos dueños aseguran que sus mascotas disfrutan de ver televisión, un estudio realizado en Estados Unidos aportó evidencia sobre este comportamiento y concluyó que los perros pueden desarrollar distintas formas de interactuar con la pantalla, dependiendo de su personalidad.
La investigación, publicada en la revista Scientific Reports, analizó cómo reaccionan los perros ante distintos estímulos audiovisuales y encontró que algunos permanecen atentos y tranquilos, mientras que otros ladran, se mueven o responden con mayor intensidad a determinados sonidos e imágenes.
Cómo reaccionan los perros cuando ven televisión
La autora principal del estudio, Lane Montgomery, investigadora de la Universidad de Auburn, explicó que la forma en que un perro responde a la televisión está relacionada tanto con su temperamento como con el contenido que aparece en la pantalla.
Según las observaciones del equipo, los perros con una personalidad más activa o impulsiva suelen seguir con mayor interés los objetos en movimiento. En cambio, aquellos con una mayor sensibilidad o reactividad tienden a responder especialmente a los sonidos emitidos por el televisor.
Los resultados muestran que no existe un comportamiento único entre los perros cuando ven televisión. Mientras algunos reaccionan de manera evidente, otros permanecen atentos sin manifestar cambios visibles en su conducta.
El sonido sigue siendo el estímulo que más llama su atención
Uno de los datos más destacados del estudio fue que casi el 45% de los perros respondieron de forma constante a ladridos y aullidos emitidos por el televisor, lo que confirma que las vocalizaciones de otros perros continúan siendo uno de los estímulos más efectivos para captar su atención.
Además, los investigadores observaron que:
- Los perros distinguen diferentes tipos de estímulos audiovisuales.
- El temperamento influye en la manera en que reaccionan frente a la televisión.
- El tiempo que permanecen atentos varía según cada animal.
- Haber estado expuestos previamente al televisor no implica necesariamente que muestren un mayor interés.
El veterinario y profesor de etología clínica Omar Robotti, de la Universidad Católica de Córdoba, señaló que las respuestas observadas corresponden a un estudio específico y que cada animal puede reaccionar de forma diferente.
Asimismo, advirtió que una exposición prolongada a estímulos audiovisuales podría generar un estado de alerta permanente en algunos perros, especialmente en aquellos con mayor sensibilidad a los sonidos o al movimiento.
Por ese motivo, los expertos consideran que la televisión puede despertar la curiosidad de las mascotas en determinadas ocasiones, pero no debería reemplazar actividades esenciales para su bienestar, como el paseo, el juego, la exploración del entorno y la interacción con sus cuidadores.