Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias
Resumen para apurados
- Este martes, la ANMAT dispuso en Argentina que 10 medicamentos pasen a venta libre por su perfil de seguridad, provocando que pierdan la cobertura de las obras sociales.
- La medida abarca principios activos para alergias o digestión. Aunque no alterará los precios de lista, los usuarios ya no recibirán los descuentos de las obras sociales.
- Farmacéuticos de Tucumán alertan sobre los riesgos de la automedicación y destacan que el asesoramiento profesional será clave para evitar problemas de salud a futuro.
La decisión de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de autorizar la venta libre de 10 principios activos que hasta ahora se comercializaban bajo receta médica traerá cambios concretos para los pacientes tucumanos. Si bien facilitará el acceso a estos medicamentos, también implicará que quienes los adquieran ya no contarán con la cobertura de las obras sociales y deberán utilizarlos con mayor responsabilidad.
Así lo explicó a LA GACETA Sergio Barilari, presidente de la Asociación de Farmacias de Tucumán, quien aclaró que la medida no significa que los medicamentos sean inocuos ni que puedan consumirse sin precauciones.
"Los medicamentos tienen distintas condiciones de venta. Están los de venta libre, los de venta bajo receta, los de receta archivada y los estupefacientes o psicotrópicos, que requieren un control especial. Lo que hizo la ANMAT fue cambiar la condición de venta de estos 10 principios activos, que pasaron de requerir receta a ser de venta libre", explicó.
Barilari señaló que la decisión se apoya en un requisito establecido por la normativa nacional: los medicamentos deben haber permanecido al menos cinco años en el mercado con un perfil de seguridad comprobado antes de poder cambiar de categoría. "Recién después de ese período, y siempre que no hayan presentado problemas importantes de seguridad, pueden migrar a la condición de venta libre", indicó.
Qué cambia para los pacientes
Según explicó el dirigente farmacéutico, uno de los principales efectos de la medida será económico. "Los medicamentos de venta libre no tienen cobertura por obra social. Si un paciente los recibía con descuento porque estaban bajo receta, ahora dejará de contar con ese beneficio", advirtió.
También remarcó que el precio de estos productos no sufrirá modificaciones por el cambio de categoría. "El precio lo fija el laboratorio. La resolución de la ANMAT no impacta en el valor del medicamento", precisó.
Cuáles son los medicamentos alcanzados
Entre los principios activos que pasan a ser de venta libre se encuentran la trimebutina, utilizada para trastornos digestivos; la levocetirizina y la fexofenadina, indicadas para alergias; el dimenhidrinato, empleado para prevenir mareos y náuseas; la nafazolina y la olopatadina, de uso oftalmológico; la carbocisteína, utilizada como mucolítico; formulaciones para aftas bucales; productos para la hiperhidrosis y la ivermectina tópica para el tratamiento de la pediculosis.
Sin embargo, Barilari insistió en que el cambio de categoría no elimina los riesgos asociados al uso inadecuado de estos medicamentos. Puso como ejemplo el dimenhidrinato, conocido comercialmente como Dramamine, que puede provocar somnolencia y está contraindicado para personas que conducen vehículos u operan maquinaria.
"El medicamento no es algo que se pueda manejar con liviandad. Bien utilizado es una solución; sin supervisión o con un uso incorrecto puede convertirse en un problema", sostuvo.
Publicidad y desregulación
El presidente de la Asociación de Farmacias también recordó que los medicamentos de venta libre pueden ser publicitados, una diferencia importante respecto de aquellos que requieren receta. "La publicidad de medicamentos siempre genera debate porque puede incentivar el consumo de productos que una persona quizás no necesita".
Además, vinculó la resolución con el proceso de desregulación que atraviesa el sector farmacéutico, aunque destacó que en Tucumán existe una legislación que protege la venta exclusiva de medicamentos en farmacias.
"En la provincia los medicamentos volvieron hace años a venderse únicamente en farmacias porque se entiende que ese es el ámbito donde el farmacéutico puede cuidar tanto el medicamento como al paciente", explicó.
En ese sentido, advirtió que una mayor flexibilización podría traer consecuencias sanitarias. "Desregular esta área puede generar problemas que hoy quizás no se ven. El medicamento requiere un uso responsable y el asesoramiento del farmacéutico sigue siendo fundamental", concluyó.