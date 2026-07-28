Los 10 medicamentos que ahora serán de venta libre: qué cambia para los tucumanos, según las farmacias

Cuáles son los medicamentos alcanzados

Entre los principios activos que pasan a ser de venta libre se encuentran la trimebutina, utilizada para trastornos digestivos; la levocetirizina y la fexofenadina, indicadas para alergias; el dimenhidrinato, empleado para prevenir mareos y náuseas; la nafazolina y la olopatadina, de uso oftalmológico; la carbocisteína, utilizada como mucolítico; formulaciones para aftas bucales; productos para la hiperhidrosis y la ivermectina tópica para el tratamiento de la pediculosis.