De Tucumán a Ecuador: el entrenador que persigue el sueño de conquistar el básquet internacional

Cuando recibió el llamado para regresar a Ecuador, Fabrizio Espósito no dudó demasiado. Sabía que era la oportunidad que había estado buscando desde hacía tiempo: convertirse en entrenador principal fuera de la Argentina y comenzar a construir un camino internacional. Hoy, instalado en Machala, conduce a San Antonio Gold en la Liga Básquet Pro, el torneo de baloncesto más importante de Ecuador, convencido de que cada temporada puede ser un nuevo escalón hacia ligas de mayor nivel. “Busco que mi carrera sea de manera continua en el exterior”, resume el entrenador tucumano, que apuesta por crecer lejos de casa sin perder la identidad que lo formó.