El crimen de Cassandre Bouvier y Houria Moumni: a 15 años, el caso que cambió para siempre a Salta

La llegada a Salta

Cassandre Bouvier tenía veintinueve años, la tez pálida y el gesto reconcentrado de las universitarias parisinas que leen los clásicos en el subte. Houria Moumni tenía veinticuatro, la mirada firme, la sonrisa amplia y los orígenes marcados en la piel: hija de inmigrantes marroquíes, musulmana, criada en los suburbios austeros de la banlieue parisina. Había llegado a las aulas del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona por una beca completa que se había ganado a fuerza de disciplina. Sus trayectorias, tan distintas en el punto de partida, convergieron en el campo de la investigación social y terminaron de soldarse en junio de 2011, cuando un coloquio especializado sobre la realidad política e histórica de la región las hizo compartir pupitre y debates entre Buenos Aires y La Plata.