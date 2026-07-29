Cuántos monotributistas se necesitan para financiar una jubilación

Resumen para apurados
- Un estudio del Ieral reveló en Argentina que se requieren 34 monotributistas para financiar una jubilación promedio, debido al bajo monto contributivo de este régimen.
- Con 9 millones de informales, los monotributistas representan el 26% de los aportantes, pero su aporte medio es casi diez veces menor al de los empleados asalariados.
- El envejecimiento demográfico y la menor recaudación elevan el déficit previsional al 2% del PBI, haciendo urgente una reforma integral del sistema de jubilaciones.
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