Política

Milei fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad San Martín de Porres de Perú

Desde la universidad explicaron que la distinción fue otorgada “en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado”.

PERÚ. Milei fue distinguido en Perú con un Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Martín de Porres
PERÚ. Milei fue distinguido en Perú con un Doctor Honoris Causa por la Universidad de San Martín de Porres
Hace 40 Min

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei recibió este martes el Doctor Honoris Causa en Lima, Perú, otorgado por la Universidad San Martín de Porres por su defensa de la libertad económica.
  • La distinción ocurrió durante un viaje oficial a Perú, donde Milei también asistió a la asunción presidencial de Keiko Fujimori y mantuvo una reunión bilateral con ella.
  • El galardón consolida la proyección internacional del modelo económico de Milei y fortalece la alianza política y diplomática con el nuevo gobierno fujimorista en Perú.
Resumen generado con IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, recibió este martes el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín de Porres, durante una ceremonia realizada en la ciudad de Lima

El reconocimiento fue entregado por las máximas autoridades de la casa de estudios en un acto desarrollado en la Facultad de Derecho.

Milei asistió a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú

Milei asistió a la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú

Desde la universidad explicaron que la distinción fue otorgada “en mérito a su compromiso con el fortalecimiento de la libertad económica y social, así como con la modernización del Estado”.

La entrega del reconocimiento académico formó parte de la agenda oficial que Milei desarrolló en la capital peruana, adonde viajó acompañado por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

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Milei acompañó la asunción de Keiko Fujimori en Perú

Antes de recibir el título honorífico, el jefe de Estado argentino participó en el Congreso peruano del acto de juramentación y asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. Además, mantuvo una reunión con la nueva mandataria.

Fujimori asumió este martes la Presidencia peruana y se convirtió en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar el cargo. La líder de Fuerza Popular inicia un mandato de cinco años luego de imponerse en el balotaje de junio por un estrecho margen, con apenas 0,27 puntos porcentuales de diferencia sobre el candidato progresista Roberto Sánchez.

Su llegada al poder marca también el regreso del fujimorismo al Palacio de Gobierno después de más de dos décadas.

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