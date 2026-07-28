Milei fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad San Martín de Porres de Perú

El Presidente Javier Milei fue distinguido con el tÃ­tulo de Doctor Honoris Causa por la Universidad San MartÃ­n de Porres de PerÃº.



El reconocimiento le fue otorgado por su compromiso con el fortalecimiento de la libertad econÃ³mica y social, y por su aporte a la modernizaciÃ³n delâ¦ pic.twitter.com/T0IEHAH5lL