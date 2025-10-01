Rial habló tras el regreso de Morena a la cárcel: “Seguramente mal, pero hice todo lo que pude”

Jorge Rial se refirió públicamente por primera vez a la situación judicial de su hija Morena, luego de que la Justicia revocara su excarcelación por “incumplimiento de las medidas dispuestas” y ordenara su traslado a la comisaría 7ª de San Isidro, en el barrio Las Lomas.
Durante la emisión de su programa en el canal de streaming Carnaval, el ex conductor de Instrusos afirmó: “Me duele tener a mi hija en esa situación, pero ella tomó una decisión de vida teniendo alternativas mucho mejores para elegir el camino del bien, del estudio, de la honestidad”.
Explicó que la decisión judicial se debió a que Morena no cumplió con las condiciones impuestas. “Ella lo único que tenía que hacer era cumplir las reglas básicas que lógicamente le exigía la Justicia, pero no lo hizo. Hay que respetar las normas y reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames, la Justicia es eso: es exactamente igual para todos y mi hija no tiene privilegios. Lo único que lamento es que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto: mi viejo era almacenero y mozo”, expresó.
“Mi hija no tiene coronita. Yo no pedí nada ni voy a pedir nunca nada; que cumpla con lo que tenga que cumplir", subrayó el periodista.
“Tengo que pedir disculpas porque lleva mi apellido”
Visiblemente conmovido, Rial reconoció su dolor frente a la situación: “Ella es grande, tiene 27 años y tiene dos hijos. Uno se hace cargo, asume sus actos y responde por esos actos. No puedo hacer más nada, hice todo lo que pude, seguramente mal, pero hice todo lo que pude”.
En otro pasaje del programa, agregó: “Pido disculpas, es mi hija... Yo no tengo nada que ver, pero tengo que pedir disculpas porque es mi hija y en algo he fallado; tengo que pedir disculpas porque lleva mi apellido".
El conductor, quien aseguró nunca haber estado detenido, confió en que este episodio sirva de aprendizaje para su hija. “Ojalá que esto le sirva para entender que esto que hizo está muy mal y que no hay que hacerlo. Que salga una mejor mujer y pueda ser una mujer común, me gustaría que le pida perdón a los que les hizo daño y una forma de cumplir es esto".
Por último, Rial remarcó que continuará con sus compromisos laborales pese al escándalo familiar. “Yo estoy acá, en el lugar en donde tengo que estar porque soy un tipo que hace 40 años pone la cara en los medios. Soy lo que ven y saben absolutamente todo de mi vida. Me vieron nacer; vieron nacer a mis hijas; vieron mis divorcios y mis separaciones; vieron mis éxitos, mis fracasos”, sentenció.