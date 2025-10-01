Rial habló tras el regreso de Morena a la cárcel: “Seguramente mal, pero hice todo lo que pude”

Explicó que la decisión judicial se debió a que Morena no cumplió con las condiciones impuestas. “Ella lo único que tenía que hacer era cumplir las reglas básicas que lógicamente le exigía la Justicia, pero no lo hizo. Hay que respetar las normas y reglas, te llames Morena Rial o te llames como te llames, la Justicia es eso: es exactamente igual para todos y mi hija no tiene privilegios. Lo único que lamento es que el apellido de mi viejo esté metido en todo esto: mi viejo era almacenero y mozo”, expresó.